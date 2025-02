Parque Tecnológico de Sorocaba recebe a visita de secretária de Desenvolvimento Econômico de Carapicuíba – Agência de Notícias

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) recebeu a visita da secretária de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho da Prefeitura de Carapicuíba, Gilmara Almeida Gonçalves Rievrs Oliveira. Ela esteve acompanha da secretária-adjunta da pasta, Marília Silva Pires, e do assessor especial, Lucas Somba, e foi recepcionada pelo presidente do PTS, Nelson Cancellara, além do diretor administrativo financeiro, Eduardo Marques, e também pelo gerente-executivo da Agência Inova, Giuliano Gueratto.

Durante a visita, os representantes da prefeitura de Carapicuíba conheceram as instalações do Parque, bem como foram informados sobre as ações e projetos desenvolvidos pelo PTS. O objetivo foi saber como funciona essa referência presente na nossa região, levando o exemplo para uma eventual implantação semelhante em seu município, assim como verificar as possíveis parcerias e trocas de experiências que possam otimizar o seu funcionamento. A secretária ressaltou que um dos motivos que a levaram a querer visitar o PTS foi saber que ele está muito bem posicionado entre os mais importantes do País.

“Estamos buscando conhecer projetos e ações desenvolvidos por cases como o do Parque Tecnológico de Sorocaba, que é uma referência nacional. Estou impressionada com o que pude ver aqui, em nível de estrutura e, sobretudo, de gestão. Temos como meta, em Carapicuíba, implantar uma incubadora de empresas de tecnologia e inovação. Também estamos estudando possibilidades de parcerias com o Parque”, ressaltou a secretária.