Secretaria da Aquicultura e Pesca realiza encontro com pescadores de Florianópolis para tratar do desconto no óleo diesel

Nesta quarta-feira,12, o secretário da Aquicultura e Pesca de Santa Catarina, Tiago Bolan Frigo, se reuniu com pescadores de Florianópolis para discutir a concessão do desconto no litro do óleo diesel para embarcações pesqueiras. O encontro ocorreu no posto de combustível da Barra da Lagoa, credenciado para abastecer os barcos. O objetivo foi orientar os pescadores da Colônia Z11 sobre o acesso ao benefício oferecido pelo Governo do Estado.

Ao todo, 491 embarcações serão beneficiadas, representadas por seis entidades de diferentes regiões de Santa Catarina. A previsão de consumo foi definida com base em dados do Ministério da Pesca e Aquicultura.

O secretário Tiago Bolan Frigo ressaltou o caráter histórico da iniciativa:

SONORA

Para o pescador da Barra da Lagoa, Adir Nemezio Rodrigues, a subvenção será um grande alívio para os custos das embarcações:

SONORA

O presidente da Colônia Z11, José Furtuoso Goes Filho, destacou a importância do programa e reforçou o papel da entidade no apoio aos pescadores:

SONORA

A gerente do posto de combustíveis, Aline Hauschild, explicou os detalhes sobre o processo de cadastro e o funcionamento do desconto:

SONORA

Com a iniciativa, o Governo do Estado busca valorizar ainda mais o setor pesqueiro e reduzir os custos de operação das embarcações, fortalecendo a economia local e incentivando a continuidade das atividades de pesca em Santa Catarina.