Cícero Lucena apresenta evolução de João Pessoa em um dos maiores eventos de cooperativismo do Nordeste

‘João Pessoa, um case de sucesso’. Esse foi o tema da palestra do prefeito Cícero Lucena no Inova Cooperar – um dos maiores eventos de cooperação do Nordeste, que reúne lideranças da região para debater o futuro do cooperativismo e tendências do mercado, em João Pessoa. Durante o painel, o gestor da capital paraibana apresentou as experiências da Prefeitura para projetar a cidade num cenário de destaque no Brasil, com crescimento de 7,7% do PIB, recorde na geração de empregos formais, aliado a políticas públicas para reconstrução de escolas, informatização da gestão, inclusão, melhoria da infraestrutura, realização de grandes eventos e parcerias com o Governo do Estado da Paraíba.

O Inova Cooperar foi realizado pela Unimed-JP, Sindicato e Organização das Cooperativas da Paraíba (Sistema OCB-PB) e a Sicredi Evolução, e aconteceu no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em Jaguaribe, onde Cícero Lucena também recebeu medalha de honra ao mérito da Saúde.

“Contar com a colaboração de toda equipe da Prefeitura de João Pessoa, as parcerias com o Governo do Estado, com a iniciativa privada, todos compreendendo que podem fazer a sua parte e aproveitando todo esse crescimento, esse desenvolvimento que hoje devemos celebrar pelo crescimento de emprego, pela melhor distribuição de renda e por um futuro melhor. É continuar trabalhando e cada vez mais se preocupando em usar os instrumentos de parceria e também de inovação”, destacou Cícero Lucena.

O prefeito da Capital palestrou por cerca de 25 minutos e, em seguida, participou de um painel por mais 15 minutos e defendeu a garantia da qualidade de vida da população e uma cidade mais inclusiva para pessoas com deficiência e transtornos como do espectro autista – causa em que ele obteve reconhecimento nacional com o prêmio ‘Prefeito Amigo do Autista’. Em resumo, Cícero Lucena elencou algumas das ações da gestão municipal desde 2021, após a pandemia, até o cenário atual, onde a cidade se apresenta como a ‘queridinha do Brasil’, uma referência da mídia especializada em segmentos como turismo, sustentabilidade e qualidade de vida.

Nesse pacote de ações, destaque para a reconstrução de 50% das escolas públicas para um padrão tecnológico, a pavimentação de ruas, projetos de mobilidade urbana, reconstrução de unidades de saúde, construção do Hospital Dia, Centro de Doenças Raras, criação de programas como Opera Mais, de cirurgias bariátricas, Centro de Hemodinâmica, entre outras medidas. Projetando o futuro, o prefeito destacou a substituição de toda iluminação pública por lâmpadas de LED e a revitalização do Centro Histórico, entre outras ações.

Parcerias – Gualter Ramalho, presidente da Unimed-JP, parabenizou o prefeito e agradeceu por tantas parcerias realizadas com a Prefeitura de João Pessoa. “Uma alegria, mais uma vez, contar com o apoio sempre irrestrito do nosso prefeito Cícero Lucena, que é sempre presente. O futuro do cooperativismo depende da capacidade de inovar e colaborar. O Inova Cooperar é um espaço para trocar ideias, experiências e conhecimentos, fomentando a criação de novas soluções e modelos de negócios que impulsionem o desenvolvimento do setor”, afirmou.

Confira as principais ações da gestão municipal apresentadas no Inova Cooperar:

Educação e Cultura:

Inclusão digital: um tablet por aluno, Chromebooks para professores e aulas de programação para estudantes do 8° e 9° anos

Atenção às crianças com necessidades especiais

Prêmio de Prefeito Amigo do Autista

Ballet Bolshoi e ensino de inglês para alunos do 1° ao 9° ano

Code: formar programadores no ensino fundamental com bolsa

Pé-de-Meia Municipal

96% dos nossos alunos conseguem concluir o ensino fundamental com 16 anos (média das capitais é de 86%)

Geração de emprego e renda:

PIB cresceu 7,7% (IBGE)

Recorde na geração de empregos formais nos últimos 3 anos

Programa ‘Eu Posso’ para apoiar microempreendedores

Incentivos fiscais e o programa ‘Viva o Centro’ para revitalização do Centro Histórico

Aumento de 83% na arrecadação após modernização da Receita

Rating A+ do Tesouro Nacional

Saúde:

Construção do Centro de Doenças Raras

Opera Mais JP: programa vem acabando com as filas para procedimentos cirúrgicos

Programa de cirurgia bariátrica na rede municipal

Vacinação referência na Covid-19

Modernização de equipamentos em todas as unidades hospitalares

Criação do Hospital Dia

Serviço de hemodinâmica

Serviço de hemodiálise municipal

Novo padrão em unidades de saúde, tecnologia e 100% de cobertura

Turismo:

Maior ocupação hoteleira da história e participação em feiras nacionais de turismo

Participação em eventos nacionais (Carnaval de São Paulo)

Polo Turístico Cabo Branco vai dobrar número de leitos

Eventos culturais e esportivos (Forró Verão, Imagineland, Folia de Rua e Maratona Internacional)

Infraestrutura e Meio Ambiente:

Construção e revitalização de parques: Parque do Roger (antigo lixão), Parque da Cidade (em construção) e parques lineares

Ampliação da iluminação em LED em toda a cidade

Compromisso na COP 28: plantio de 500 mil árvores

Coleta seletiva implementada em toda a cidade e programas como Papel Zero

Energia renovável em prédios públicos

Rede completa de Saúde Animal: clínica, hospital e Castramóvel

Lideranças – A exemplo das edições anteriores, o Inova Cooperar contou com a participação de nomes de destaques dentro do cooperativismo, a exemplo do presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior, e do presidente do Sistema OCB/SescoopPB, Mário Lopes de Freitas. Também haverá palestras com autoridades da gestão pública, tendo como convidados o prefeito Cícero Lucena, e o deputado federal paraibano e presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.