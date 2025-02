Emlur realiza serviços de zeladoria em 14 bairros de João Pessoa nesta semana

Posted on

Crédito: Arquivo/ Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio, neste primeiro dia do ano publica 46 decretos que vão direcionar o início do trabalho da gestão pública no período de 2025 a 2028. Os decretos estão divididos em seis grandes áreas: políticas voltadas para a segurança e civilidade; políticas públicas; gestão de alto desempenho; eficiência de gastos; […]