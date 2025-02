Mazatlan x Santos Laguna ASSISTIR AO VIVO HOJE (15/02), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Mazatlan x Santos Laguna é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (15/02) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Mazatlan como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Previsão de Jogo: Mazatlan x Santos Laguna – 15 de Fevereiro de 2025

O jogo entre Mazatlan e Santos Laguna, válido pelo torneio Primeira Divisão, Encerramento, acontecerá no dia 15 de fevereiro de 2025, no Estádio de Mazatlan, em Mazatlan, México, com início às 12:00 AM (horário de Brasília). Este confronto promete ser intenso, especialmente com as duas equipes buscando melhorar suas performances no campeonato.

Desempenho das Equipes:

Mazatlan : A equipe da casa apresenta um desempenho modesto na temporada, com 2 vitórias, 7 derrotas e 8 empates em 17 jogos. Com uma porcentagem de vitórias de 33% e uma defesa que permitiu 7 gols durante a competição, Mazatlan ocupa uma posição intermediária na classificação. Nos últimos 5 jogos, a equipe mostrou um desempenho misto, com 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate.

Santos Laguna: A situação do Santos Laguna é mais preocupante. Com 2 vitórias, 11 derrotas e 4 empates em 17 jogos, a equipe apresenta um desempenho negativo, com uma taxa de vitórias de 0% nesta temporada. Santos Laguna tem lutado na frente do gol, marcando apenas 12 gols, enquanto permitiu 13. Em sua última partida, a equipe perdeu por 2 a 3 para o Tigres UANL.

Análise do Confronto:

Historicamente, as equipes se enfrentaram 43 vezes, com Santos Laguna levando vantagem no número de vitórias (18 contra 14 de Mazatlan). No entanto, os confrontos têm sido equilibrados, com uma média de gols de 2,93 por jogo. O último encontro, realizado em outubro de 2024, terminou sem gols, mostrando um cenário de equilíbrio entre as duas equipes.

Estatísticas Recentes:

Mazatlan : A equipe tem uma média de 1,37 gols por jogo em casa e uma defesa que sofreu 1,33 gols por jogo. Nos últimos 5 jogos em casa, Mazatlan registrou 2 vitórias e 3 derrotas.

Santos Laguna: Fora de casa, a equipe marcou uma média de 0,75 gols e sofreu 1,67 gols por jogo. Sua defesa tem sido vulnerável, com dificuldades para manter a posse de bola e criar chances.

Tendências e Palpites:

Handicap: Considerando o desempenho recente de ambas as equipes e as odds de 1.7 para Mazatlan e 5.1 para Santos Laguna, a previsão é que Santos Laguna jogue com um handicap de +1.5. A tendência é que a equipe visitante tenha mais dificuldades, mas pode ser capaz de segurar o placar. Total de Gols: Historicamente, os confrontos entre Mazatlan e Santos Laguna apresentam uma média de 2,93 gols por jogo. A previsão é de menos de 3,5 gols, considerando as dificuldades ofensivas das duas equipes. Escanteios: Com Mazatlan tendo uma média de 4,33 escanteios em casa e Santos Laguna registrando 4,25 fora de casa, a expectativa é de menos de 6,5 escanteios no jogo. Cartões Amarelos: Com base nas últimas estatísticas, prevê-se que menos de 5,5 cartões amarelos sejam distribuídos durante a partida, dado o comportamento disciplinado das equipes.

Previsão Final: Mazatlan é o favorito para vencer, mas o Santos Laguna pode surpreender com um empate ou vitória, considerando o handicap. A aposta mais segura parece ser em Mazatlan com handicap +1.5, menos de 3,5 gols e menos de 6,5 escanteios.

O jogo promete ser equilibrado, mas Mazatlan deve levar a melhor, especialmente jogando em casa.

Este artigo é baseado nas informações mais recentes e pode sofrer alterações conforme o andamento da competição.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.