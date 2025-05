Grêmio e Sport empatam no fechamento da 10ª rodada do BR Feminino

Grêmio e Sport empataram em 1 a 1, na tarde desta segunda-feira (12) na Ilha do Retiro, em Recife, na partida que encerrou a 10ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Com este resultado, a equipe gaúcha fica na 11ª posição da classificação com 11 pontos, já as Leoas da Ilha permanecem na lanterna, mas agora com dois pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Grêmio começou melhor e abriu o placar aos 11 minutos da etapa inicial, quando Maria Dias bateu na saída da goleira Nanda. Mas, em desavantagem, o Sport passou a se arriscar mais, e conseguiu igualar um pouco antes do intervalo, com Layza após boa jogada de Andreia.

Liderança da Raposa

No último domingo (11), no estádio Gregorão, em Contagem, o Cruzeiro contou com um gol da meio-campista Lady Andrade para ampliar a vantagem na liderança da competição. O triunfo levou as Cabulosas aos 26 pontos, cinco de vantagem sobre a vice-líder Ferroviária, que empatou em 1 a 1 com o Corinthians.

Outros resultados:

Bragantino 2 x 0 América-MG

Ferroviária 1 x 1 Corinthians