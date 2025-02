Obras de urbanização melhoram trafegabilidade em bairros de Boa Vista

Foto: Divulgação/Semuc



A mobilidade urbana tem sido uma das prioridades da Prefeitura de Boa Vista, com a proposta de investir mais na qualidade de vida da população e facilitar o tráfego de veículos na cidade. Nos primeiros meses de 2025, 19 trechos de vias em sete bairros já receberam obras significativos em infraestrutura. Ao todo, os serviços abrangem 5,4 km de asfalto e 2,2 km de urbanização.

Essa semana, a pavimentação chega ao bairro Cidade Satélite, contemplando a rua Câncer, com a implantação de 265m. Em seguida atenderá trechos da avenida Teresa Maciel, com mais 262m. Após a conclusão do serviço, serão implantados mais de 800 m de urbanização distribuídos nestas vias.

Asfalto na porta de casa

Quem acompanhou a chegada do asfalto na rua Câncer foi o engenheiro-agrônomo, Everson Abreu, de 38 anos. “Moro no Cidade Satélite há cinco anos e, durante a época de chuva, enfrentávamos muitos problemas. Após, ao ver a prefeitura executar a terraplenagem e agora, asfaltando a minha rua, sinto que um sonho está se tornando realidade”, compartilhou o morador, emocionado com a melhoria.

Assim, a auxiliar administrativa Josenilza Lima, de 42 anos, que utiliza a bicicleta como meio de transporte, também expressou sua satisfação ao ver a rua onde mora ser beneficiada com melhorias na infraestrutura e mobilidade.

“Agora, vou poder andar com mais segurança e nossos imóveis certamente ficarão mais valorizados. Tenho a certeza de que, com a chegada do asfalto, este ano não teremos mais problemas com a chuva”, destacou.

Do mesmo modo, sete bairros que receberam serviços da Prefeitura de Boa Vista como investimentos mais recentes são: Equatorial, Jardim Tropical, União, Cidade Satélite, Nova Cidade, Jóquei Clube e Cinturão Verde.

No bairro Equatorial, a dona de casa Francisca Zélia Costa, de 59 anos, acompanhou a transformação ocorrida com a implantação da mobilidade de 2 km de asfalto em trechos de nove vias de seu bairro. Incluindo a rua Luiz Reis Cristo, onde ela reside há 30 anos.

“Acompanhei todo o processo dessa obra da prefeitura, desde o início até a conclusão. Sou uma das primeiras moradoras do bairro e, antes, minha rua era uma verdadeira lagoa. Agora, com a drenagem e o asfalto, vivemos outra realidade. Me sinto muito mais segura para andar por aqui”, afirmou com entusiasmo.

Obras continuam

De acordo com a secretária municipal de Obras, Deusiana Gouveia, cerca de 49 trechos de vias estão com obras de infraestrutura em andamento na cidade. Isso com implantação de aproximadamente 1,48 km de drenagem, 3,95 km de pavimentação e 15,64 km de urbanização.

“Nosso objetivo é solucionar problemas em áreas que, até então, não contavam com infraestrutura adequada, além de melhorar pontos onde a população local e dos bairros vizinhos enfrentava dificuldades, como acúmulo de águas pluviais e obstáculos para o tráfego seguro e eficiente. Estamos comprometidos em proporcionar melhorias nas condições de vida e acessibilidade para todos”, afirmou a secretária.

