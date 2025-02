Sessão da Tarde exibe Hoje Sexta (14/02) na Globo, Minha Mãe É uma Peça O Filme, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 14/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

06h00 – Globo Rural

06h50 – Bom Dia Sábado

07h50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08h30 – É de Casa

11h45 – SP1

13h00 – Globo Esporte

13h25 – Jornal Hoje

14h05 – Edição Especial – História de Amor

14h35 – Sessão de Sábado – As Panteras

16h10 – Caldeirão Com Mion

18h30 – Garota do Momento

19h05 – SP2

19h25 – Volta Por Cima

20h00 – Jornal Nacional

20h40 – Mania de Você

21h40 – Big Brother Brasil 25

22h10 – Altas Horas

00h00 – Supercine – Sex And The City: O Filme

02h20 – Volta Por Cima

Filmes da Sessão da Tarde e Corujão I – Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025

A programação da TV Globo para sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, promete entreter os telespectadores com grandes produções nacionais. Na Sessão da Tarde, um dos maiores sucessos do cinema brasileiro traz humor e emoção, enquanto no Corujão I, um drama intenso e reflexivo fecha a noite.

Sessão da Tarde – Minha Mãe É uma Peça – O Filme (2012)

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Direção: André Pellenz

Elenco: Paulo Gustavo, Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, Ingrid Guimarães, Herson Capri, Alexandra Richter, Suely Franco, Samantha Schmütz

Gênero: Comédia

Na divertida comédia estrelada por Paulo Gustavo, conhecemos Dona Hermínia, uma mãe superprotetora e hilária que não desgruda dos filhos. Após ouvir uma conversa em que eles a chamam de chata, ela decide dar um tempo e sai de casa sem avisar ninguém. Durante essa fuga, ela relembra momentos do passado e reflete sobre sua relação com a família.

Por que assistir?

Sucesso absoluto nos cinemas, o filme rendeu duas sequências e conquistou o público com o carisma e talento inesquecível de Paulo Gustavo.

Roteiro repleto de humor e emoção, que reflete o dia a dia das famílias brasileiras.

Corujão I – Verlust (2019)

Horário: 2h15 (horário de Brasília)

Direção: Esmir Filho

Elenco: Alfredo Castro, Andrea Beltrão, Ismael Caneppele, Marina Lima

Gênero: Drama

Este intenso drama brasileiro acompanha a vida de Frederica, uma empresária musical que organiza uma grande festa na praia enquanto enfrenta crises no casamento. Além dos desafios pessoais, ela precisa lidar com a carreira de uma cantora ícone pop. Em meio ao caos, segredos vêm à tona, e Frederica se vê dividida entre suas escolhas e emoções.

Por que assistir?

Filme com uma abordagem sensível sobre relações humanas e os desafios da fama.

Atuações marcantes, com destaque para Andrea Beltrão em um papel forte e dramático.

Com essa programação diversificada, a TV Globo traz uma sexta-feira com muito entretenimento. Para quem busca uma comédia leve e cheia de risadas, Minha Mãe É uma Peça – O Filme é a escolha perfeita. Já os fãs de dramas reflexivos podem conferir Verlust no Corujão.

Fique ligado e aproveite!