Unidade com três salas cirúrgicas e 60 leitos teve investimento da prefeitura e do estado de R$ 24,5 milhões Unidade será gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) com estimativa de repasse anual de R$ 72 milhões O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta quinta-feira […]