Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sábado (15/02/2025)

A seguir, confira o horóscopo diário por signo com o seu número da sorte e a cor que promete inspirar seu dia:

Horóscopo do Dia – Sábado, 15 de fevereiro de 2025

Áries (21/03 – 19/04)

O sábado será ideal para relaxar e se divertir com amigos. Aproveite para recarregar as energias. No amor, um reencontro pode mexer com seu coração.

Número da sorte: 5

Cor: Vermelho

Touro (20/04 – 20/05)

Um dia de estabilidade e conforto. Ótimo para cuidar do lar e das finanças. No amor, momentos de cumplicidade fortalecem a relação.

Número da sorte: 8

Cor: Verde

Gêmeos (21/05 – 20/06)

A comunicação será seu ponto forte hoje. Conversas produtivas podem abrir portas. No amor, seja claro sobre o que deseja.

Número da sorte: 2

Cor: Amarelo

Câncer (21/06 – 22/07)

Dia de introspecção e reflexão. Aproveite para se conectar consigo mesmo e com quem ama. Evite estresse desnecessário.

Número da sorte: 7

Cor: Branco

Leão (23/07 – 22/08)

O sábado traz boas energias para diversão e romance. Seja mais espontâneo e curta o momento. No trabalho, novas ideias podem surgir.

Número da sorte: 1

Cor: Dourado

Virgem (23/08 – 22/09)

Momento ideal para colocar ordem na casa e na vida. No amor, tente ser mais flexível e compreensivo. Seu bem-estar agradecerá.

Número da sorte: 4

Cor: Azul

Libra (23/09 – 22/10)

Dia de leveza e harmonia. Encontros sociais podem trazer novidades interessantes. No amor, aproveite o romantismo no ar.

Número da sorte: 6

Cor: Rosa

Escorpião (23/10 – 21/11)

Evite guardar ressentimentos e tente relaxar. O sábado será ideal para conversas sinceras e momentos de introspecção.

Número da sorte: 9

Cor: Preto

Sagitário (22/11 – 21/12)

Aventuras e novidades estão no ar. Bom momento para viajar ou sair da rotina. No amor, seja mais espontâneo.

Número da sorte: 3

Cor: Laranja

Capricórnio (22/12 – 19/01)

Dia ideal para descansar e recarregar as energias. No trabalho, uma boa ideia pode surgir quando menos espera.

Número da sorte: 10

Cor: Cinza

Aquário (20/01 – 18/02)

Criatividade e inovação estarão em alta. Aproveite para explorar novos hobbies ou projetos. No amor, evite fugir dos sentimentos.

Número da sorte: 11

Cor: Roxo

Peixes (19/02 – 20/03)

Intuição aguçada e sensibilidade à flor da pele. Aproveite o dia para cuidar do corpo e da mente.

Número da sorte: 12

Cor: Prata

