Pagamento à vista do IPTU em janeiro dobra em relação a 2024

A maioria dos contribuintes de São José dos Campos está optando por pagar à vista o IPTU de 2025, beneficiando-se do desconto de 7,5%. Em janeiro 24.864 imóveis foram quitados em quota única, representando um aumento de 43,85% em relação aos 13.960 do mês no ano passado.

No comparativo da arrecadação do tributo nos dois períodos, o crescimento foi de 50,32%. Conforme balanço elaborado pela Prefeitura, o valor recebido neste ano foi de R$ 24.169.271,51, ante R$ 12.005.590,27 em 2024.

IPTU pago à vista em janeiro

Ano Número de imóveis Valor arrecadado

2021 15.821 R$ 10.097.381,23

2022 2.941 R$ 2.406.159,34

2023 21.087 R$ 16.482.454,56

2024 13.960 R$ 12.005.590,27

2025 24.864 R$ 24.169.271,51







Mensagens por celular

O prazo para quitar o IPTU com desconto de 7,5% termina na próxima semana, entre os dias 17 e 21, conforme a data que consta no carnê. O vencimento da 1ª parcela também ocorre no mesmo período.

A partir de segunda-feira (17), a Prefeitura vai enviar mensagens (SMS) pelo celular dos contribuintes no dia do vencimento. A ideia é lembrá-los da data do pagamento para evitar multa e juros.

Quem não recebeu o boleto pode baixá-lo na página do IPTU ou procurar um dos postos de atendimento para imprimir a 2ª via. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br/iptu.

Como pagar

Pix

Pelo aplicativo de qualquer banco, com a leitura do QR Code do carnê

Internet e autoatendimento

Sicoob-Cressem

Sicoob

Santander

Itaú

Bradesco

Caixa

Banco do Brasil

Guichê



