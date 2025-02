Boavista x Botafogo ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 15/02

Boavista x Botafogo – Palpites, Onde Assistir, Horário e Escalações

Boavista x Botafogo – Campeonato Carioca 2025

Data: 15/02/2025

Horário: 19:00 (horário de Brasília)

Local: Estádio Elcyr Resende, Saquarema, RJ

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

O Botafogo enfrenta o Boavista pela penúltima rodada do Campeonato Carioca em um jogo decisivo para as pretensões de ambas as equipes. O Glorioso precisa da vitória para seguir com chances de classificação às semifinais, enquanto o Boavista também sonha com um lugar no G-4.

O time alvinegro vem de duas derrotas seguidas, contra Madureira e Flamengo, o que aumentou a pressão sobre a equipe. A diretoria, preocupada com o desempenho, decidiu reformular a comissão técnica, promovendo Cláudio Caçapa ao comando interino. Já o Boavista, que vem de empate contra a Portuguesa, também precisa da vitória para continuar na briga pela classificação.

Palpites para Boavista x Botafogo

Tipo de Aposta Palpite Odd Casa de Apostas Resultado Final Vitória do Botafogo 1.75 Betano Ambas Marcam Sim 1.95 Superbet Total de Gols Mais de 2.5 2.20 Novibet

Prováveis Escalações de Boavista x Botafogo

Boavista

Técnico: Roberto Fonseca

Provável time: Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Sheldon, Xandão e Mascarenhas; William Oliveira, Zé Mateus, Lucas Café e Leandrinho; Zé Vitor e Marcos Paulo.

Botafogo

Técnico: Cláudio Caçapa

Provável time: John; Mateo Ponte, Serafim, Danilo Barbosa e Cuiabano; Gregore, Newton e Alan; Rafael Lobato, Igor Jesus e Matheus Martins.

Retrospecto do Confronto

Nos últimos cinco confrontos diretos entre Boavista e Botafogo:

Botafogo: 3 vitórias

3 vitórias Boavista: 1 vitória

1 vitória Empates: 1

O Botafogo tem um histórico favorável contra o Boavista, mas precisa melhorar seu desempenho recente para confirmar o favoritismo.

Estatísticas do Confronto

O Botafogo venceu 4 dos últimos 6 jogos contra o Boavista.

O Boavista marcou gols em 3 dos últimos 4 jogos em casa.

Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, houve pelo menos 2 gols em 4 partidas.

Marcos Paulo é o artilheiro do Boavista no torneio, enquanto Matheus Martins tem se destacado no ataque do Botafogo.

Conclusão e Palpite Final

O Botafogo tem um elenco mais forte e precisa do resultado para se manter vivo na luta pela classificação. O Boavista, jogando em casa, pode dificultar o jogo, mas o favoritismo ainda é do Glorioso. A melhor aposta é uma vitória do Botafogo e um jogo com mais de 2.5 gols.

Aviso Legal: Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Caso precise de ajuda, entre em contato com entidades de apoio como https://www.gamblingtherapy.org/pt-br/ e https://ibjr.org/.