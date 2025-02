Concórdia x Brusque ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CATARINENSE 2025, HOJE (16/02)

Por MRNews



A partida entre Concórdia x Brusque acontece HOJE (16/02) as 18 hs . O mandante da partida é o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Catarinense de 2025.

Concórdia x Brusque: Confronto Equilibrado no Campeonato Catarinense 2025

Neste domingo, 16 de fevereiro de 2025, as equipes de Concórdia e Brusque se enfrentam em mais uma rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. A partida será realizada às 18h00 (horário de Brasília) no estádio Domingos Lima, em Concórdia, e promete ser um jogo equilibrado entre duas equipes que buscam melhorar suas posições na tabela.

Como Chegam as Equipes

Concórdia: Com uma campanha razoável até o momento, o Concórdia ocupa a 6ª posição no Campeonato Catarinense 2025, com 11 pontos. O time ainda busca uma vaga entre os primeiros colocados e, para isso, precisa melhorar seu desempenho nos jogos restantes. O Concórdia tem mostrado um bom equilíbrio entre defesa e ataque, embora precise ser mais eficiente em suas finalizações. Além disso, a equipe tem se destacado pela boa disciplina, com uma média de 2,8 cartões amarelos por jogo.

Brusque: O Brusque, por sua vez, está apenas uma posição abaixo, ocupando o 7º lugar, com 10 pontos. A equipe vem de altos e baixos na competição, mas busca uma vitória para se reaproximar dos times da parte superior da tabela. A equipe tem mostrado dificuldades em controlar as expulsões, com uma média de 3 por jogo, algo que precisa ser ajustado para evitar que isso afete negativamente o desempenho. Em termos de finalizações, o Brusque tem apresentado números mais modestos, com uma média de 0 por partida.

Estatísticas de Ambos os Times

Concórdia (6ª posição):

Pontuação : 11 pontos

: 11 pontos Média de Finalizações : 0

: 0 Média de Escanteios : 0

: 0 Média de Cartões Amarelos : 2,8

: 2,8 Expulsões: 1

Brusque (7ª posição):

Pontuação : 10 pontos

: 10 pontos Média de Finalizações : 0

: 0 Média de Escanteios : 0

: 0 Média de Cartões Amarelos : 3

: 3 Expulsões: 3

Expectativas para o Jogo

Este confronto promete ser equilibrado, com o Concórdia buscando firmar-se na parte de cima da tabela e o Brusque tentando reverter os resultados recentes para se aproximar dos adversários diretos. A partida será decisiva para as duas equipes, que precisam pontuar para garantir uma classificação tranquila para as fases seguintes do estadual.

O Concórdia terá a vantagem de jogar em casa, o que pode ser um fator motivacional para a equipe, enquanto o Brusque buscará corrigir suas falhas, especialmente no controle da disciplina, para alcançar um resultado positivo.

Detalhes do Jogo

Data : Domingo, 16 de fevereiro de 2025

: Domingo, 16 de fevereiro de 2025 Horário : 18h00 (de Brasília)

: 18h00 (de Brasília) Local : Estádio Domingos Lima, em Concórdia (SC)

: Estádio Domingos Lima, em Concórdia (SC) Competição: Campeonato Catarinense 2025 – Primeira Fase

O jogo entre Concórdia e Brusque é esperado para ser bem disputado, com ambas as equipes lutando por uma melhor posição no campeonato. O equilíbrio será a chave para o sucesso de qualquer uma das duas equipes, e a vitória poderá ser fundamental para as ambições de ambos os times no Campeonato Catarinense 2025.

