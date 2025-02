Joinville x Santa Catarina ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CATARINENSE 2025, HOJE (16/02)

A partida entre Joinville x Santa Catarina acontece HOJE (16/02) as 18 hs . O mandante da partida é o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Catarinense de 2025.

Joinville x Santa Catarina: Um Jogo Decisivo no Campeonato Catarinense 2025

Neste domingo, 16 de fevereiro de 2025, as equipes de Joinville e Santa Catarina se enfrentam em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Catarinense. O jogo promete ser decisivo para as duas equipes, que buscam garantir uma boa posição na tabela e avançar para as fases seguintes da competição. A partida acontecerá às 18h00 (horário de Brasília), na Arena Joinville.

Como Chegam as Equipes

Joinville: Com uma campanha mediana até agora, o Joinville ocupa a 9ª posição na tabela, com 10 pontos conquistados. O time busca reagir após uma sequência de resultados que não foram tão favoráveis, mas ainda está dentro da disputa por uma vaga na próxima fase. Para isso, precisará melhorar sua eficiência ofensiva e trabalhar a disciplina para reduzir o número de cartões e expulsões. O time tem uma média de finalizações de 0 por jogo e uma média de 2,8 cartões amarelos por partida.

Santa Catarina: Já o Santa Catarina tem se mostrado mais forte na competição, ocupando a 2ª posição com 16 pontos. A equipe está com uma campanha bastante sólida e busca uma vitória para seguir firme na liderança. Embora o time tenha uma média baixa de escanteios (0 por jogo), sua capacidade de finalização é bem mais destacada, com 0 por jogo. Em termos de disciplina, a equipe também precisa tomar cuidado, já que tem uma média de 3,1 cartões amarelos por jogo.

Estatísticas de Ambos os Times

Joinville (9ª posição):

Pontuação : 10 pontos

Média de Finalizações : 0

Média de Escanteios : 0

Média de Cartões Amarelos : 2,8

: 2,8 Expulsões: 1

Santa Catarina (2ª posição):

Pontuação : 16 pontos

Média de Finalizações : 0

Média de Escanteios : 0

Média de Cartões Amarelos : 3,1

: 3,1 Expulsões: 3

Expectativas para o Jogo

O Joinville entra em campo precisando de uma vitória para se aproximar dos primeiros colocados. Sua principal tarefa será corrigir suas falhas ofensivas e controlar a disciplina para evitar que cartões prejudicam seu desempenho. Por outro lado, o Santa Catarina busca consolidar sua posição de destaque na competição, tentando manter o bom ritmo que os levou à 2ª posição.

Detalhes do Jogo

Data : Domingo, 16 de fevereiro de 2025

: Domingo, 16 de fevereiro de 2025 Horário : 18h00 (de Brasília)

: 18h00 (de Brasília) Local : Arena Joinville, em Joinville (SC)

: Arena Joinville, em Joinville (SC) Competição: Campeonato Catarinense 2025 – Primeira Fase

Esse é um confronto onde as duas equipes têm objetivos importantes e qualquer deslize pode prejudicar a campanha. Com o Joinville buscando uma recuperação e o Santa Catarina tentando manter a liderança, a expectativa é de um jogo cheio de emoção e disputas intensas no campo.

Onde assistir o campeonato Catarinense