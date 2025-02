Inscrições para projetos esportivos da Vila Olímpica começam na próxima segunda-feira, 17

Posted on

Uma festa com muito samba e chorinho para pessoas de todas as idades é a proposta do sambista e compositor Kojak do Banjo que se apresenta no Sabadinho Bom, deste final de semana. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), o evento acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico […]