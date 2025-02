Sine Municipal de Sorocaba oferece 228 vagas de emprego na segunda-feira (17) – Agência de Notícias

Posted on

Governo de São Paulo reforça Operação SP Sem Fogo para controlar riscos no período de estiagem Com a chegada do feriado da Revolução Constitucionalista, no próximo dia 9, o Governo de São Paulo alerta para os riscos de incêndios próximos às margens de estradas e rodovias no período de estiagem. A vegetação seca, o […]