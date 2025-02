Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sexta (14/02/2025)

Posted on

Por MRNews Caso do Bolo Envenenado: Suspeita do Crime é Encontrada Morta na Prisão em Guaíba A Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, no Rio Grande do Sul, foi palco de mais uma reviravolta no chocante caso do bolo envenenado. Na manhã desta quinta-feira (13), Deise Moura dos Anjos, suspeita de matar três pessoas da família […]