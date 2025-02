Samu alerta para prevenção de afogamentos em rio, piscinas, lagos e praias

Durante o verão e nos dias mais quentes, a população e os turistas buscam rios, piscinas, lagos e praias para aliviar o calor. Porém, o período é propício para ocorrer afogamentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tem atendido várias ocorrências pelo estado, e alerta a todos para redobrar os cuidados e evitar a situação. Os afogamentos podem acontecer em poucos segundos e são uma das principais causas de morte acidental no país.

Os dados do Samu apontam que, de 21 de dezembro de 2024 a 9 de fevereiro de 2025, foram registrados 69 atendimentos a afogados em Santa Catarina. As regiões que mais tiveram casos foram a Grande Florianópolis (16 afogamentos), seguido do Sul (15), Norte/Nordeste (14) e Foz do Itajaí (14).

O superintendente de Urgência e Emergência, Marcos Fonseca, ressalta que os afogamentos, em sua maioria, ocorrem devido a falta de atenção, do desconhecimento das condições aquáticas e da ausência de medidas preventivas:

SONORA

Evite se arriscar para salvar a vítima – Se não tiver treinamento adequado, use objetos que possam flutuar para auxiliar o resgate.

Caso a vítima seja retirada da água, verifique se respira – Se necessário, inicie manobras de reanimação até a chegada do socorro.