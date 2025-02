Procon Boa Vista alerta consumidores sobre ‘golpe do cashback’

Foto: Giovani Oliveira/Semuc/PMBV



Um antigo golpe que recentemente voltou a circular nas redes sociais induz os consumidores sobre uma suposta devolução de valores em cartões de crédito e débito: o “golpe do cashback”. Ele envolve notícias falsas, assim como vídeos que usam inteligência artificial para simular matérias de telejornais para dar mais “credibilidade” à falcatrua.

A Secretária Executiva de Defesa do Consumidor/Procon Boa Vista, Sabrina Tricot, afirma que pessoas mal-intencionadas se passam por funcionários dos Procons do Brasil. Com isso, os criminosos cobram taxas das vítimas para a liberação dos valores “perdidos” nas contas bancárias.

“Os golpistas falam que o Procon vai devolver o dinheiro de empresas, solicitando dados dos consumidores e cobrando taxas para que esses valores sejam devolvidos. Então, as vítimas acabam recebendo mensagens por e-mail, WhatsApp, Telegram ou SMS com promessas de dinheiro de volta. E são direcionadas a um link para preencher dados pessoais e bancários. E após isso, eles pedem o pagamento de uma suposta taxa para liberar o valor prometido, falando que estão atuando em nome dos PROCONs”, explica.

Sabrina ressaltou que a todos os Procons brasileiros estão fazendo o alerta à população, para terem cuidado, pois os golpistas usam vídeos falsos de apresentadores famosos e até alegam que representam o Banco Central.

Para evitar cair no golpe, é necessário adotar algumas medidas:

Desconfiar de mensagens ou ligações de números desconhecidos

Evitar clicar em links suspeitos e nunca fornecer dados pessoais bancários ou então de cartões de crédito

Confirmar sempre se as informações são verídicas nos canais oficiais e, em caso de dúvidas, sempre entrar em contato com o banco, cooperadora do cartão ou até mesmo com o órgão pelos quais os golpistas estão se passando

“Então, é importante ter muito cuidado nesses casos. Caso o consumidor caia no golpe, recomendamos que bloqueie imediatamente o cartão, registre um boletim de ocorrência e informe o banco para tentar reaver o valor pelo mecanismo especial de devolução”, disse a Secretária.

Procon Boa Vista

Em caso de dúvidas ou então se necessitar de auxílio para resolver qualquer problema relacionado a golpes, compras no comércio, práticas abusivas e outros temas afins, o consumidor pode entrar em contato por meio do telefone (95) 98400-4441, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, pelo e-mail [email protected] e pelo Instagram @proconboavista.

A sede está localizada na avenida Ville Roy, 6606 – Centro e há também a unidade no Fórum da Cidadania – Palácio Latife Salomão, Av. Glaycon de Paiva, Mecejana. Além disso, o cidadão tem a opção de buscar atendimento via Portal Cidadão da Prefeitura de Boa Vista – aba DIREITO DO CONSUMIDOR.

Fonte: Da Redação