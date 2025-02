Operação de fiscalização vistoria 15 estabelecimentos em 11 bairros de Sorocaba – Agência de Notícias

Uma operação realizada pelo Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Sorocaba, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), vistoriou 15 estabelecimentos, em 10 bairros da cidade. A ação teve início na noite de sexta-feira (14) e avançou pela madrugada deste sábado (15).

A iniciativa, motivada a partir de denúncias, contemplou estabelecimentos nos bairros: Jardim Ipiranga, Nilton Torres, Éden, Jardim J.S. Carvalho, Jardim Maria Eugênia, Jardim Flamboyant, Jardim São Guilherme, Jardim Maria do Carmo, Jardim Santa Rosália, Vila Carvalho e Jardim Emília.

Sete locais estavam fechados no momento da fiscalização. Ao todo, foram emitidas duas notificações por falta de alvará de funcionamento, duas multas pelo mesmo motivo e uma por operar em horário especial, a partir da meia-noite e sem autorização especial. Proprietários de três estabelecimentos também foram orientados sobre procedimentos administrativos que precisam ser regularizados.

A Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) e as autoridades policiais contam, sempre, com o apoio da população, para que as acione e envie informações, em caso de constatação de perturbação do sossego, eventos clandestinos ou outras irregularidades. O contato pode ser feito pelos telefones: 153 (GCM) e 190 (Polícia Militar).