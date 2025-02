Inter x Monsoon – PALPITES, ASSISTIR AO VIVO pelo GAÚCHÃO DE 2025, HOJE (15/02), ESCALAÇÕES

Por MRNews



Por: jblog.com.br Futebol na TV ao vivo: a partida Ypiranga x Grêmio acontece Hoje (15/02) às 16h30 hs. O mandante da partida é o Ypiranga que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Inter x Monsoon: Detalhes e Como Assistir ao Confronto Pelo Gauchão

O Internacional enfrenta o Monsoon na tarde deste sábado (15), às 16h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2025. O jogo é crucial para ambos os times, mas com perspectivas diferentes: enquanto o Inter busca consolidar a liderança do Grupo B, o Monsoon luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Como Chegam as Equipes

Inter : Já classificado para as semifinais, o time de Roger Machado ocupa a primeira posição do Grupo B com 17 pontos, mantendo a melhor campanha geral da competição. Devido à classificação garantida, o técnico deve optar por um time alternativo, poupando os titulares para as fases decisivas. Enner Valencia, um dos principais nomes, é esperado para comandar o ataque.

Prováveis Escalações

Inter : Ivan; Aguirre, Rogel, Vitor Gabriel e Ramon; Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho e Wanderson; Valencia e Borré. Técnico: Roger Machado.

Onde Assistir ao Vivo

O jogo será transmitido ao vivo pelos seguintes canais:

RBS TV (para o estado do Rio Grande do Sul)

(para o estado do Rio Grande do Sul) SporTV 2

Premiere

Além disso, é possível acompanhar a partida em tempo real através do site GZH e pelo app da Rádio Gaúcha, que vai trazer a narração torcedora. A jornada digital da Gaúcha começa às 14h, e a rádio entra ao vivo às 15h45min.

Ingressos para Inter x Monsoon

Os sócios das categorias especiais podem realizar o check-in para a partida diretamente no Mundo Colorado. A venda de ingressos está disponível no site www.coracaodogigante.com.br e também na bilheteira física do Beira-Rio.

Expectativas para o Confronto

O Internacional está focado em garantir a primeira posição na fase de grupos e manter a boa fase, enquanto o Monsoon busca um desempenho que garanta a permanência na elite do futebol gaúcho. Será um jogo com grande importância para ambos, mas com o Inter mantendo a vantagem de ter seu lugar garantido na próxima fase.

Fique ligado e acompanhe esse confronto emocionante do Campeonato Gaúcho!

