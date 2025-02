Prefeitura de Sorocaba dá início ao projeto “Conexão Escola Família” – Agência de Notícias

Fotos: Carlos Sales/Secom e Sedu

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), deu início, neste sábado (15), ao projeto “Conexão Escola Família” em seis escolas municipais. O objetivo foi de promover a integração entre escola, estudantes e suas famílias, por meio de atividades educativas, socioculturais e de alimentação saudável, reforçando a importância da qualidade de vida e bem-estar e da convivência comunitária.

Os interessados puderam, durante a semana, se inscrever em uma das seis unidades que recebem o projeto. São elas: E.M. “João Batista Larizzatti Júnior” (Altos do Ipanema), E.M. “Ronaldo Campos de Arruda” (Jardim Josane), E.M. “Edward Frufru Marciano da Silva” (Jardim Botucatu), E.M. “Prof.ª Ana Cecília Falcato Prado Fontes” (Jardim Renascer), E.M. “Dr. Milton Leite de Oliveira” (Brigadeiro Tobias) e E.M. “Prof.ª Genny Kalil Milego” (Conjunto Habitacional Herbert de Souza).

Na Escola Municipal “João Batista Larizzatti Júnior”, no Altos do Ipanema, pais e filhos se divertiram com jogos, como Minha Fazenda, Xadrez e Resta 1, livros, além de poderem utilizar a quadra poliesportiva da unidade. Já a partir das 11h30, todos os participantes receberam uma refeição preparada com muito carinho na escola. O cardápio foi arroz com frango e salada.

A autônoma Gabriele Batista Alexandrino, moradora do Jardim Santa Marta, compareceu na unidade escolar do Altos do Ipanema, com seu filho Rafael, de 4 anos, que estuda no local, e sua esposa Tatiane. Ela soube da iniciativa municipal pelo grupo de WhatsApp da escola e imediatamente inscreveu sua família. “Achei muito gostoso ter esse tempo com o meu filho e ele dividir um pouco desse espaço, que é dele, com a gente. Foi maravilhoso. Ele amou brincar e a comida estava muito gostosa”, contou Gabriele, que pretende participar novamente da iniciativa.

Quem também participou do projeto na mesma escola foi a dona de casa Luana de Lima Santos Oliveira, moradora do Altos do Ipanema. Ela foi com seus quatro filhos: Lana, de 14 anos, Matheus, de 10 anos, Rafaella, de 8 anos e Maitê, de apenas um mês de vida. “Foi muito boa essa ideia, pois assim também têm atividades para as crianças daqui. Uma delícia esse arroz com frango. Estou relembrando o tempo de escola”, comentou a mãe.

Promovido com o apoio de diversas secretarias municipais, o projeto Conexão Escola Família acontece aos sábados, das 10h às 13h, e é voltado aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino, que deverão estar acompanhados de um adulto responsável durante toda permanência na escola escolhida. As vagas para a ação nas seis escolas municipais são limitadas e as inscrições gratuitas serão realizadas semanalmente, de forma on-line.