Criciúma x Marcílio Dias ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CATARINENSE 2025, HOJE (02/02)

Onde Assistir ao Vivo Criciúma x Marcílio Dias Pelo Campeonato Catarinense

Neste sábado, 15 de fevereiro de 2025, o Criciúma recebe o Marcílio Dias para um duelo importante pela 10ª rodada do Campeonato Catarinense. A partida acontecerá no Estádio Heriberto Hülse, localizado no Sul de Santa Catarina, às 16h30min (horário de Brasília). Ambos os times têm objetivos distintos nesta fase da competição: o Criciúma busca se aproximar da liderança, enquanto o Marcílio Dias luta para garantir sua vaga na próxima fase.

Como Chegam as Equipes

O Criciúma ocupa atualmente a 4ª posição no estadual, com 13 pontos, ficando a cinco pontos do Avaí, líder da competição. O Tigre vem de uma derrota em casa para o Caravaggio, por 1 a 0, e busca recuperação neste confronto. O técnico Zé Ricardo terá que lidar com a ausência do goleiro Caíque, expulso na última partida. Kauã será o responsável por defender a meta do Carvoeiro. Além disso, Matheus Trindade, que estava afastado devido a uma virose, já se recuperou e deve começar entre os titulares.

Por outro lado, o Marcílio Dias, que venceu o Barra por 2 a 0 na última rodada, ocupa a 8ª posição com 10 pontos. A equipe busca pontuar para subir na tabela e garantir uma vaga nas fases finais do torneio. O técnico Cristian de Souza não terá desfalques por lesão ou suspensão e deve manter o time que venceu na rodada anterior.

Escalações

Criciúma:

Kauã; Léo Alaba, Rodrigo, Castan e Marcelo Hermes; M. Trindade, Juninho, Jhonata Robert (Morelli) e Fellipe Mateus; Neto Pessoa e Talisson. Técnico: Zé Ricardo.

Marcílio Dias:

Anderson Paulo; Victor Guilherme, Lucas Costa, Luan e Marquinhos Pedroso; Felipe Baiano, Marquinhos e Juninho Tardelli; Felipe Santos, Geovany e João Carlos. Técnico: Cristian de Souza.

Onde Assistir

A partida entre Criciúma e Marcílio Dias será transmitida ao vivo pela NSC TV, com narração de Jota Deschamps, comentários de Chico Lins e Marcelo Mabília, e reportagens de Manuela Silva e Fernanda Moro. Além disso, o confronto também poderá ser acompanhado em tempo real pelo ge.

Detalhes do Jogo

Data: Sábado, 15 de fevereiro de 2025

Horário: 16h30min (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

Onde Assistir: NSC TV e tempo real pelo ge

Este é um confronto que promete fortes emoções, com ambos os times precisando da vitória para alcançar seus respectivos objetivos no Campeonato Catarinense 2025.

