Candidata cega teme ser prejudicada em concurso do Tribunal de Justiça por falhas na transcrição da prova discursa

Foto: divulgação/TV Imperial



A candidata Thainá Guerra de Aguiar é cega e concorre ao cargo de analista judiciário no concurso do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR). Em entrevista à TV Imperial, ela conta que dependeu de outras pessoas fornecidas pela banca examinadora Fundação Getúlio Vargas (FGV). Agora, ela teme ser prejudicada no certame por causa de falhas na transcrição de sua prova discursiva.

A mulher relata que quando recebeu a nota da redação e teve acesso ao espelho do texto, percebeu que a pessoa responsável pela transcrição não seguiu suas orientações e cometeu vários erros ortográficos.

“A redação estava totalmente com erros crassos, ou seja, com problemas de letra ilegível, palavras que não davam sequer para entender. A letra do transcritor estava horrível, não dava para distinguir”, disse.

Além dos problemas com o transcritor, a candidata disse que enfrenta dificuldades para entrar em contato com a organização em busca de esclarecimentos. Thainá fez uma série de postagens nas redes sociais sobre o caso. Agora, pede uma resposta da banca.

“A Banca Getúlio Vargas não costuma atender recursos. Ela é muito difícil de contatar. Ontem (12), liguei mais de dez vezes e não tive retorno. Meu intuito é que eles cedam a gravação da prova para provar que aqueles erros não foram meus. Meu apelo maior é conseguir contatar à banca, pois mandei e-mails para ouvidora e outros setores e não obtive resposta até agora. Caso não consiga resolver, pretendo levar à Justiça”, disse.

O Roraima em Tempo entrou em contato com Tribunal de Justiça de Roraima para pronunciamento e aguarda retorno.

Fonte: TV Imperial