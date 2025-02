Portuguesa x Corinthians , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (15/02)

O jogo entre Portuguesa x Corinthians -SP acontece HOJE (15/02) às 18h30 hs. O mandante da partida é Portuguesa que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Prognósticos e Palpites de Apostas Esportivas

Portuguesa x Corinthians – Palpites, Onde Assistir, Horário e Escalações

Portuguesa x Corinthians – Campeonato Paulista 2025

Data: 15/02/2025

Horário: 18:30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo, SP

Transmissão: UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV

Portuguesa e Corinthians se enfrentam pela 10ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A Lusa busca a classificação para as quartas de final e ocupa a segunda colocação do Grupo B, com 10 pontos. Já o Corinthians lidera o Grupo A com 25 pontos e vem de uma vitória sobre o Santos por 2 a 0.

Palpites para Portuguesa x Corinthians

Tipo de Aposta Palpite Odd Casa de Apostas Resultado Final Vitória do Corinthians 1.85 Superbet Yuri Alberto marca A qualquer momento 2.10 Novibet Total de Gols Mais de 2.5 1.90 Superbet

Retrospecto do Confronto

As equipes já se enfrentaram 130 vezes:

Corinthians: 65 vitórias

65 vitórias Portuguesa: 30 vitórias

30 vitórias Empates: 35

35 No Pacaembu: Corinthians venceu 38 vezes, Portuguesa 12 vezes e ocorreram 15 empates.

O último duelo entre os clubes terminou com vitória do Corinthians por 2×1.

Análise da Portuguesa

Posição no Grupo B: 2ª colocada, com 10 pontos

Últimos 5 Jogos:

11/02: Água Santa 0x0 Portuguesa ⚖️

08/02: Portuguesa 2×1 Ituano ✅

05/02: Mirassol 1×1 Portuguesa ⚖️

02/02: São Bento 0x2 Portuguesa ✅

29/01: Portuguesa 1×3 Palmeiras ❌

Provável Escalação:

Rafael Santos; Gustavo Talles, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson e Cristiano; Jajá, Renan Peixoto e Maceió.

Técnico: Cauan de Almeida.

Análise do Corinthians

Posição no Grupo A: 1º colocado, com 25 pontos

Últimos 5 Jogos:

11/02: Corinthians 2×0 Santos ✅

08/02: São Bernardo 1×1 Corinthians ⚖️

05/02: Corinthians 3×1 Santo André ✅

02/02: Corinthians 1×0 Ituano ✅

29/01: Ponte Preta 0x1 Corinthians ✅

Provável Escalação:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo; Raniele, José Martínez, Carrilo e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Técnico: Ramón Díaz.

Estatísticas do Confronto

O Corinthians tem o melhor ataque do Paulistão (21 gols marcados).

A Portuguesa não perde há 4 jogos como mandante.

Em 3 dos últimos 4 confrontos entre as equipes, ambas marcaram.

O Corinthians venceu 4 dos últimos 5 jogos.

Conclusão e Palpite Final

O Corinthians é o grande favorito para o duelo, mas a Portuguesa tem feito bons jogos em casa. Ainda assim, a qualidade técnica do Timão deve prevalecer. A melhor aposta é a vitória do Corinthians e um jogo com mais de 2.5 gols.

Outros Jogos do Dia e Palpites

Ponte Preta x Botafogo-SP – Campeonato Paulista

Horário: 16:00

Palpite: Vitória da Ponte Preta

Atlético-MG x Tombense – Campeonato Mineiro

Horário: 16:30

Palpite: Vitória do Atlético-MG

Bangu x Madureira – Campeonato Carioca

Horário: 18:30

Palpite: Menos de 2.5 gols

Boavista x Botafogo – Campeonato Carioca

Horário: 19:00

Palpite: Vitória do Botafogo

Red Bull Bragantino x Novorizontino – Campeonato Paulista

Horário: 20:30

Palpite: Ambas as equipes marcam

Flamengo x Vasco – Campeonato Carioca

Horário: 21:45

Palpite: Vitória do Flamengo

Aviso Legal: Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Caso precise de ajuda, entre em contato com entidades de apoio como https://www.gamblingtherapy.org/pt-br/ e https://ibjr.org/.