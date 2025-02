São José Futsal Feminino apresenta equipe de 2025 nesta segunda

Lucas Lemes





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Na manhã desta segunda-feira (17), a equipe feminina do São José Futsal apresenta o time que defenderá as cores da cidade na temporada de 2025.

A apresentação acontecerá no Auditório do Centro da Juventude, às 9h30.

No evento, estarão presentes a comissão técnica e as atletas da equipe de alto rendimento do São José Futsal, além da apresentação do novo uniforme que será usado nos treinamentos das jogadoras.

Animação

Animado com as novidades, o coordenador do São José Futsal Feminino, Cláudio Carvalho, explicou como o time vem se preparando para o calendário de jogos deste ano.

“Viemos de uma temporada vitoriosa em 2024, onde mostramos nossa força e determinação em cada partida. Para 2025, seguimos com o mesmo compromisso e, por isto, recompomos o elenco com novas jogadoras, com reforços de peso, incluindo atletas renomadas e com passagem pela seleção brasileira”, disse Carvalho.

“Nosso time ganha ainda mais experiência e qualidade. Estamos prontos para os novos desafios e confiantes de que construiremos mais uma temporada de conquistas”, completou.

Serviço

Apresentação da equipe do São José Futsal Feminino para a temporada 2025

Data: Segunda-feira (17)

Horário: 9h30

Local: Auditório do Centro da Juventude (rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América, na região sul).



