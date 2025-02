SESAU receberá na próxima semana 625 testes rápidos de dengue – CGNotícias

Por MRNews



A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) informa que, a partir da próxima semana, a população de Campo Grande terá acesso ao teste rápido para diagnóstico de dengue nas 10 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRS), como medida para identificar a doença.

Os testes não serão disponibilizados para atendimento espontâneo e serão aplicados conforme critérios clínicos específicos determinados pelo médico.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, o paciente não poderá comparecer a uma unidade de saúde 24 horas e solicitar o exame sem aval médico.

“O teste rápido será realizado apenas em pessoas que apresentem sintomas compatíveis com a dengue, como febre, dor muscular e dores no corpo, durante os primeiros cinco dias após o início dos sintomas”, explicou.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, reforça que o primeiro passo é a avaliação médica. “Quando um paciente chega à unidade, ele é atendido por um profissional de saúde que verifica os sintomas e, caso o quadro clínico esteja dentro dos critérios, o teste rápido é indicado. O teste funciona como uma triagem, auxiliando o médico no diagnóstico e na definição da conduta a ser seguida”.

Caso o resultado seja negativo, outros exames poderão ser realizados para investigar outras possíveis causas dos sintomas.

“É um exame simples, similar ao teste rápido de Covid-19, em que se coleta uma gota de sangue do paciente e a coloca em um dispositivo para detecção da presença do vírus da dengue. O teste é bastante ágil e facilita a conduta médica”, detalha Veruska.

Atualmente, Campo Grande registra poucos casos da doença, o que significa que a taxa de positividade também é baixa. Por esse motivo, a cidade receberá um número limitado de testes rápidos, com previsão de 625 unidades. De acordo com levantamento realizado pelo Estado, os testes serão distribuídos conforme a incidência da doença, priorizando locais com maior demanda por atendimento.

Chegada dos testes e cronograma

Os testes rápidos ainda não chegaram à Secretaria Municipal de Saúde, mas a SES/MS já programou a entrega. Na próxima semana, eles estarão na SESAU e serão distribuídos para as UPAs e CRS de Campo Grande.

A distribuição será realizada com base no volume de atendimentos relacionados à dengue, priorizando as unidades mais procuradas. Além disso, a Secretaria está preparando os profissionais para o uso correto dos testes, garantindo sua aplicação de forma eficiente e segura.

A chegada dos testes rápidos de dengue é uma ferramenta importante para o controle da doença, pois permite uma resposta rápida por parte dos profissionais de saúde. Isso facilita o início imediato do tratamento e a adoção de medidas necessárias para evitar a propagação do vírus.

Em um contexto de alerta para doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, o diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações graves e reduzir o impacto dessas doenças na comunidade.

A partir da próxima semana, as UPAs e CRS de Campo Grande estarão preparadas para oferecer essa ferramenta ao público, garantindo um diagnóstico mais ágil e eficiente para a população.

Dados Epidemiológicos da Dengue em Campo Grande

Conforme o Informe Semanal nº 143 da Sala de Situação de Arboviroses de Campo Grande, referente à semana epidemiológica 06 (02/02/2025 a 08/02/2025), a cidade registrou 517 casos notificados de dengue até o momento. Não houve confirmação de óbitos relacionados à doença, embora um caso estivesse em investigação, mas já foi descartado para dengue e chikungunya.

Os bairros de Campo Grande com maior risco de incidência de dengue são: Cabreúva, Cruzeiro, Chácara dos Poderes, Guanandi, Estrela Dalva, Vila Bandeirantes e Lageado.

Os moradores dessas regiões devem redobrar a atenção, colaborando na eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Assim, siga as orientações de prevenção e evite acumular água parada, não jogue lixo em terrenos baldios e evite a automedicação.

#ParaTodosVerem A imagem mostra uma caixa de teste na cor azul.