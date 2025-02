Projeto Amigos da Praia encerra ciclo de 2025 com ações educativas no Busto de Tamandaré

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), realizou neste sábado (15), no Busto de Tamandaré, a última ação educativa do projeto ‘Amigos da Praia’ de 2025. O programa educativo percorreu todo o Litoral de João Pessoa conscientizando os frequentadores das praias sobre o descarte correto dos resíduos.

O superintendente adjunto da Emlur, Igor Moraes, ressalta que o programa educativo encerra neste sábado, mas a preservação da faixa de areia e a limpeza das praias continuam o ano todo. “Estamos muito felizes com o resultado do projeto. Conseguimos percorrer a totalidade da faixa litorânea de João Pessoa, levando um trabalho educativo, de conscientização e preservação do meio ambiente para a população e os turistas”, destaca.

A diretora do Departamento de Valorização de Resíduos Sólidos, Kênia Chaves, revela que o projeto distribuiu mais de duas mil sacolinhas para armazenamento de resíduos ao longo dos cinco finais de semanas de itinerância. “Trabalhamos a conscientização sobre a coleta seletiva junto aos banhistas, comerciantes e turistas. Esse momento é extremamente pertinente, já que a cidade está recebendo muitas pessoas”, comenta.

O casal de turistas do Rio de Janeiro, Regina Ferreira e Rogério Marrone, foi abordado pela equipe da Emlur e recebeu uma sacola do projeto. Regina revela que se habituou a não gerar lixo quando vai à praia. “Somos da região dos Lagos do Rio de Janeiro. A gente entende que preservar este local público é um dever de cada pessoa. Se eu quero a praia limpa quando voltar amanhã, eu tenho que fazer meu papel hoje”, afirma.

O chefe da fiscalização da Semam, Jocélio Araújo, explica que a participação da Secretaria de Meio Ambiente no projeto ‘Amigos da Praia’ foi para conscientizar o público sobre poluição sonora. “Uma das principais queixas dos frequentadores das praias urbanas de João Pessoa diz respeito ao som abusivo de caixinhas portáteis e apresentações ao vivo em bares e restaurantes”, revela. “Então, participamos do projeto trazendo esclarecimentos nesse quesito, num papel de conscientização. Mas, evidentemente, deixando claro que essas ações abusivas são passíveis de sanções administrativas, como notificação, autuação e advertência”, acrescenta Jocélio Araújo.

A ação de encerramento do projeto ‘Amigos da Praia’ contou ainda com o apoio da Cagepa, na conscientização sobre o uso racional da água; do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, com cartilhas educativas para crianças sobre fauna e flora; além do grupo de percussão da Emlur, Baticumlata, que se apresentou no Busto de Tamandaré.

“O grupo nasceu há 18 anos para conscientizar a população de uma maneira lúdica, através da percussão sustentável. A gente reaproveita materiais para criar os instrumentos, como o Bongô, que é feito de lata com garrafa pet. Temos um repertório diversificado, com músicas autorais e procuramos privilegiar canções de autoria nordestina, para fortalecer os laços com a cultura local”, explica o educador musical Jairo Gomes, que é maestro do Baticumlata.