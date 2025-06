Artistas da terra são protagonistas na programação dos 25 anos do Boa Vista Junina

Foto: Divulgação/ Fernando Teixeira/ PMBV



A cada ano, o Boa Vista Junina reafirma sua essência como o maior festival cultural de Roraima, sendo assim, um dos mais autênticos da Amazônia. Nesta edição especial de 25 anos, a participação de mais de 30 artistas da terra reforça o compromisso da Prefeitura de Boa Vista em valorizar os talentos de quem vive aqui.

Sobretudo, sobem ao palco principal da festa músicos de estilos variados: forró, samba, sertanejo, “roraimeira” e até gospel. Transformando cada noite do evento em um espetáculo diverso e principalmente cheio de identidade.

Foto: Divulgação/ Fernando Teixeira/ PMBV Foto: Divulgação/ Fernando Teixeira/ PMBV

Participação que movimenta e emociona

De acordo com o presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), Dyego Monnzaho, o sucesso da festa ao longo dos anos é resultado direto do trabalho de quem vive e respira a cultura junina.

“Todo o projeto do Boa Vista Junina só permanece vivo e em constante evolução graças ao trabalho e dedicação dos artistas da nossa terra. Em 25 anos, músicos, quadrilheiros, coreógrafos e tantos outros aprimoraram seus trabalhos e amadureceram esteticamente a festa, proporcionando a cada edição um espetáculo ainda mais grandioso”, destacou.

Retrato da pluralidade musical

Nesta quinta-feira, 5, a cantora Euterpe se apresentou pela terceira vez no evento e levou um show com obras do casal de compositores Antônio Barros e Cecéu. “Esse projeto era antigo e o convite do Boa Vista Junina foi a oportunidade perfeita para prestar essa homenagem. A festa movimenta nossa carreira e a economia da cidade. Só aplausos à prefeitura por essa iniciativa que a gente ama”, firmou a artista.

Pela primeira vez no evento, Haynara Araújo estreou no arraial na última quarta, 4, levando um repertório animado e cheio de memórias. “Levamos para o Boa Vista Junina nossa alegria e repertório baseados na essência do forró, esse que nasceu no Nordeste e embala nossa cultura. Misturamos músicas antigas com hits mais atuais e o resultado foi um show para cima, feito com muito carinho para o público”, destacou.

A cantora Sarah Franco também fez sua estreia no Maior Arraial da Amazônia e celebrou o momento com entusiasmo. “Sempre acompanhei a festa como visitante. Agora, estar no palco levando alegria com minha voz foi uma grande honra. Fizemos um show bastante especial, levando forró das antigas, sertanejo e um toque especial de pirotecnia”, contou.

É a segunda noite que a professora Ana Flávia comparece ao Boa Vista Junina junto ao marido e as filhas. Para ela, um momento especial que ficará na memória. “Estamos amando a festa. Está muito linda como sempre! As atrações musicais estão maravilhosas. Essa variedade é incrível. Só hoje curtimos samba, forró… enfim, parabéns pelo evento”, afirmou.

Foto: Divulgação/ Fernando Teixeira/ PMBV Foto: Divulgação/ Fernando Teixeira/ PMBV

Tem show nacional também

Por fim, no domingo, 8, último dia da festa, a dupla Maiara & Maraísa se apresenta pela primeira vez em Boa Vista, as artistas sobem ao palco principal às 22h para embalar o público com sucessos que marcaram a música sertaneja nos últimos anos. O show é um presente da prefeitura para coroar a edição de 25 anos do Maior Arraial da Amazônia.

Fonte: Da redação