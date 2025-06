Governo e UEMS fomentam desenvolvimento com inovação e sustentabilidade – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e o Governo de Mato Grosso do Sul realizam a 2ª edição do Pantanal Tech MS, que ocorrerá de 26 a 29 de junho na Unidade Universitária de Aquidauana da UEMS, promovendo um espaço onde a inovação e a sustentabilidade se articulam para a promoção do desenvolvimento da região pantaneira.

O evento é resultado da parceria com entidades importantes como a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), Fundação MS e Embrapa Pantanal, dentre outras. Os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado) da UEMS, Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, também integram a organização.

No ano passado, em sua primeira edição, o Pantanal Tech MS fez história como um evento inovador que proporcionou interação entre os diversos atores do desenvolvimento sustentável do Pantanal de MS, divulgando as tecnologias e inovações existentes, numa agenda positiva considerando os diversos produtos oriundos deste bioma.

Os eixos trabalhados na 2ª Edição do Pantanal Tech MS abrangem agricultura familiar, agroindústria, agronegócio, agropecuária sustentável, economia criativa, empreendedorismo, geração de renda, inclusão produtiva, inovação, sustentabilidade e turismo. Temáticas correlatas ao evento serão abordadas em uma rica programação com painéis, palestras, oficinas e seminários.

A programação completa pode ser acessada no link www.pantanaltechms.com.br/programacao-completa.

Conforme o reitor da UEMS, Laércio de Carvalho, “no ano de 2025, preparamos várias novidades, mas, antes de tudo, é preciso destacar que o Pantanal Tech MS é o grande encontro da produção sustentável da região pantaneira e, nesse sentido, estamos com uma expectativa de um público com mais de 20 mil pessoas e 200 parceiros no evento”.

Ele informa que os visitantes do espaço terão à disposição pavilhões de agricultura familiar, de economia criativa, de empresas consolidadas da pecuária, turismo, agricultura e negócios do Mato Grosso do Sul dentro da temática do Pantanal.

“Uma grande praça de alimentação terá oferta de pratos diversos. E um diferencial é a presença de três carretas, respectivamente, da Itaipu Binacional, divulgando suas potencialidades; da Energisa, com treinamentos na área da eletrificação rural; e do Senac, atendendo aos jovens que buscam formação técnica. Esperamos nosso público de braços abertos”, ressalta o reitor da UEMS.

Vitrines Tecnológicas

As vitrines tecnológicas apresentam o que de mais moderno se pratica na produção nas mais diferentes culturas. Para 2025, foram confirmadas, até o momento, 19 vitrines tecnológicas que apresentarão a vanguarda da produção pantaneira, sob os temas:

1) Marco Legal do Carbono: Oportunidades e Desafios no Pantanal;

2) Pecuária Pantaneira – Produção com Eficiência e Baixo Impacto;

3) Sistema Pantaneiro de Criação de Suínos;

4) Meliponário UEMS;

5) Controle Biológico;

6) INSETECHNAL – Insetos e Tecnologia no Pantanal;

7) Adubação e Nutrição das Culturas;

8) Capim Forte: O Futuro da Pecuária Sustentável;

9) Conexão Florestal: Tecnologia e Sustentabilidade;

10) Ovelha Pantaneira;

11) Agroecologia e Tecnologias Sociais;

12) Olericultura: Diversidade e Sustentabilidade;

13) Fruticultura;

14) Avicultura Agroecológica – Tecnologia e Sustentabilidade no Cerrado-Pantanal;

15) Irrigação – Água na Agricultura: Utilização Racional dos Recursos Hídricos;

16) Sistemas de Integração Pecuária-Floresta: Produção Sustentável no Pantanal com Louro-Preto e PackSeed;

17) Área Experimental de Manejo e Conservação do Solo e da Água;

18) Incêndios Florestais: Tecnologias para Manejo, Combate e Atuação das Brigadas Voluntárias no Pantanal;

19) Centro de Produção de Peixes Nativos do Pantanal Sul.

Painel da Pecuária

É no espaço do Pantanal Tech MS que discussões importantes ocorrem, norteadas pela otimização da segurança alimentar, fornecimento de proteínas de origem animal, geração de empregos e movimentação econômica, especialmente em países com forte tradição agropecuária.

Nesse contexto, inovações tecnológicas que visam aumentar a produtividade e a sustentabilidade, como o melhoramento genético, o uso de biotecnologia, a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), sistemas de manejo mais eficientes e tecnologias digitais para monitoramento de rebanhos e gestão ambiental, a pecuária contribui para minimizar os impactos ambientais e aumentar a competitividade do setor alcançam destaque.

Mantendo o princípio da construção coletiva entre a organização e as empresas e instituições participantes, o Painel traz uma agenda diversificada que une debates, palestras e eventos temáticos:

Palestras e Mesas Redonda

– Mesas Redondas: Debates práticos entre empresas e instituições, onde os desafios e soluções da produção animal no Pantanal serão discutidos por quem vive o dia a dia do setor;

– Palestras: Profissionais de renome nacional do agronegócio apresentarão a situação atual e as perspectivas futuras para o setor;

Eventos Temáticos

– Encontro do Bovino Orgânico e Sustentável ;

– Encontro do Novilho Precoce;

– I Encontro Técnico-Científico do Pantanal Tech (simultaneamente ao IX Workshop das Pós-Graduações em Zootecnia e Ciência Animal de MS);

– Encontro da Pecuária Jovem;

– Hora do Pasto;

Dinâmicas Tecnológicas Interativas

– NOA – NutriOpt On-site Adviser;

– Método Shiva para Inseminação Artificial;

– Visão Microscópica;

– Avaliação de Carcaça por Ultrassom;

– Demonstração de Softwares de Gestão e Manejo;

– Biotecnologia da Pantabio;

Espaços empresariais e institucionais

O Pantanal Tech MS reserva oportunidades para empresas, instituições, projetos sócio ambientais e startups, e entidades interessadas em alinhar suas marcas de maneira genuína aos conceitos do evento, divulgar seus produtos e serviços, prospectar clientes, ampliar a rede de contatos e promover conteúdo sobre temas relevantes para o bioma e a economia da região.

Para mais informações, acesse o endereço www.pantanaltechms.com.br/sejaexpositor.

Serviço

Pantanal Tech MS 2025

Dias: 26 a 29 de junho de 2025

Local: Unidade Universitária da UEMS Aquidauana

Entrada gratuita.

