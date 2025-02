Comtur lança calendário turístico de São José

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

O Comtur (Conselho Municipal de Turismo) lançou uma campanha nas redes sociais e em seu site para divulgação de eventos realizados durante o ano em São José dos Campos.

O calendário turístico traz mais de 100 eventos com entrada gratuita que serão realizados durante o ano na cidade.

Há opções para todos os gostos: festas populares e folclóricas, cinema, teatro, festivais literários e gastronômicos, eventos religiosos e esportivos, feiras nacionais e internacionais, observação de aves e primatas, entre outros.

Para acesso ao calendário basta entrar no site do Comtur (https://comtur.sjc.br) ou clicar diretamente no link com informações do calendário.

O Comtur também vai cadastrar de forma colaborativa eventos que possam ser inseridos no calendário turístico da cidade. Para isso, os interessados podem enviar sugestões através do link.

Depois de cadastrados e aprovados, os eventos passarão a fazer parte do calendário turístico do município.



