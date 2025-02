Fundação Catarinense de Cultura abre inscrições para Oficina de Gravura no CIC

Foto: Márcio Henrique Martins / FCC

A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) abre, de 18 de fevereiro a 18 de março, as inscrições para a Oficina de Gravura 2025. As aulas gratuitas ocorrem no Centro Integrado de Cultura (CIC) e são ministradas pelo professor Carlos Roberto N. de Oliveira (Bebeto).

As inscrições podem ser feitas diretamente no ateliê da gravura, das 13h30 às 18h, no período indicado acima. Os interessados devem ter noção de desenho ou trazer o portfólio no momento da entrevista.

Para participar das atividades é necessário ter idade mínima de 13 anos. As vagas são limitadas, com um máximo de 14 alunos por turma.

