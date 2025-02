GCM detém acusado por furto de fiação elétrica e refletores na Zona Norte  – Agência de Notícias

Posted on

A penúltima etapa do Festival de Praia 2024 será realizada em Coxim neste fim de semana, nos dias 12 e 13 de outubro, na Praça do Flutuante. O evento contará com competições de beach tennis, futevôlei, vôlei de praia e diversas atividades de lazer. A organização é do Governo de Mato Grosso do Sul, por […]