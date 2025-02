Governo de MS acelera modernização do SUS em debate sobre plano de ação da saúde digital

Superintendência de Saúde Digital da Ses tem atuado na implantação de ferramentas tecnológicas para aprimorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), por meio da SSD (Superintendência de Saúde Digital), dá mais um passo na modernização do atendimento em saúde com a construção do Plano de Ação do Programa SUS Digital. O plano visa integrar tecnologias inovadoras para ampliar o acesso e garantir um serviço de qualidade à população sul-mato-grossense e segue as diretrizes do Ministério da Saúde.

O evento reunirá os gestores das 79 secretarias municipais de saúde de Mato Grosso do Sul entre hoje (17) e amanhã (18) na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, em Campo Grande, e conta com o apoio do IEPS (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde) e do Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde).

As atividades terão início às 8h30, com abertura oficial às 9h, e contará com momentos de alinhamento estratégico e oficinas práticas para construção conjunta do Plano de Ação.

Durante a oficina, serão definidos os objetivos, ações e metas que comporão o Plano de Ação de Transformação Digital em Saúde das regiões de Mato Grosso do Sul.

Esses devem ser pautados nos resultados trazidos através do Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital (INMSD) e do Diagnóstico Situacional que mostraram as necessidades e prioridades para a transformação digital na saúde pública do estado.

Entre os temas discutidos estão a sustentação, ampliação e modernização da infraestrutura computacional; a modernização dos Serviços de Segurança cibernética; os serviços de saúde digital; a educação em saúde; a interoperabilidade de dados e também a aquisição de equipamentos como computadores, nobreaks e periféricos para tele consultas e telediagnósticos. Essas inovações permitirão um atendimento mais ágil, humanizado e eficiente em todas as regiões do estado.

Espera-se que os participantes contribuam com suas realidades e desafios locais, colaborando na formulação de um Plano de Ação realista e eficaz, com metas claras, prazos definidos e responsabilidade compartilhada. A participação ativa dos municípios será fundamental para garantir que as soluções propostas sejam viáveis e sustentáveis.

“A transformação digital na saúde não é apenas uma modernização tecnológica, mas uma mudança estrutural que impacta diretamente na qualidade e no acesso aos serviços. Com o Plano de Ação do SUS Digital, estamos trabalhando para garantir que cada município tenha as ferramentas necessárias para oferecer um atendimento mais ágil, seguro e eficiente à população”, destaca o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões.

Resultados do mapeamento

O Programa SUS Digital teve como etapa inicial o Diagnóstico Situacional que foi realizado em todos os municípios das macrorregiões de saúde do estado e após, realizadas oficinas que resultaram em um consolidado de informações que foram aprovadas pelo COSEMS e pactuado na CIB (Comissão Intergestores Bipartite) para envio ao Ministério da Saúde.

Posteriormente foi elaborado INMSD (Índice Nacional de Maturidade de Saúde Digital) no qual, cada gestão municipal preencheu o questionário e inseriu no InvestSUS. Com esses dois instrumentos foi realizado um relatório de análise dos dados qualitativa e quantitativa que fornecem um retrato da situação de saúde das quatro macrorregiões do estado, eses resultados também permitem que cada município compreenda seu nível de maturidade digital e identifique pontos de melhoria.

Além disso, esses dados servirão como referência para um novo levantamento futuro, permitindo a mensuração da evolução dos municípios na transformação digital. Com base neles, as prioridades serão definidas e discutidas durante o evento para integrar os Planos de Ação para transformação da saúde digital de cada macrorregião de saúde do Estado de Mato Grosso do Sul.

“A saúde digital é um conjunto de saberes e uso de tecnologias que vieram para melhorar a qualidade do atendimento na área da saúde e seu objetivo é tornar o cuidado com a saúde mais eficiente, acessível e personalizado”, resume a superintendente de Saúde Digital, Márcia Bogena Cereser Tomasi.

Com o avanço da implantação do plano de ação, MS reforça seu compromisso com a inovação e a eficiência no atendimento à saúde, garantindo que a tecnologia seja uma aliada na promoção de um serviço público mais acessível e de qualidade para toda a população. Confira a programação do evento:

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Bruno Rezende/Secom