ASSISTIR Milan x Feyenoord AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (18/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Milan x Feyenoord jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (18) 14h45 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Prévia: AC Milan x Feyenoord – Liga dos Campeões 2024/2025

O AC Milan recebe o Feyenoord nesta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, para o jogo de volta da fase de playoffs da Liga dos Campeões da UEFA, após uma derrota de 1 a 0 no primeiro confronto, realizado na Holanda. Com isso, os italianos precisarão reverter o placar no San Siro para seguir em frente na competição e garantir uma vaga nas oitavas de final.

Contexto da Partida

Na partida de ida, o Feyenoord surpreendeu ao vencer por 1 a 0, graças a um gol de Igor Paixão logo aos 3 minutos, após falha do goleiro Mike Maignan. A vitória foi um choque para o Milan, que, apesar de ser tradicionalmente forte em casa, teve dificuldades para quebrar a defesa adversária. Agora, o time de Sérgio Conceição precisará de uma vitória convincente para evitar a eliminação precoce da Liga dos Campeões.

Equipe do AC Milan

O Milan vem com uma boa recuperação nas últimas semanas, especialmente em casa. Apesar da derrota no jogo de ida, o time tem mostrado força, com uma sequência de 12 partidas sem derrotas no San Siro. O atacante Santiago Giménez, ex-Feyenoord, deve ser o grande destaque, especialmente após marcar o gol da vitória na última partida da Serie A contra o Hellas Verona.

No entanto, a equipe segue com desfalques importantes. Alessandro Florenzi e Emerson Royal continuam fora devido a lesões, e a condição física de Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek é incerta. O retorno de Yunus Musah, que estava suspenso no primeiro jogo, é um alívio para a equipe.

Equipe do Feyenoord

O Feyenoord chega a este jogo com alguns problemas de lesões. Jogadores chave como Ayase Ueda e o capitão Quinten Timber não viajaram devido a lesões em jogos recentes. Além disso, o Feyenoord passa por um momento de instabilidade após a demissão do treinador Brian Priske, com Pascal Bosschaart assumindo como interino.

Apesar de todas as adversidades, o Feyenoord tem sido uma equipe ofensiva, especialmente em jogos fora de casa, com uma média impressionante de gols marcados nas últimas competições. Contudo, a falta de consistência defensiva é um ponto preocupante, visto que o time não venceu fora de casa em suas últimas cinco partidas.

Previsão de Jogo

O AC Milan, apesar dos desfalques, é favorito para vencer no San Siro. A forte atmosfera em casa e a necessidade de reverter o placar do primeiro jogo devem motivar a equipe a buscar uma vitória expressiva. Já o Feyenoord, embora tenha feito uma grande exibição na primeira partida, terá que lidar com muitos desfalques e uma pressão enorme para segurar a vantagem.

Palpite: AC Milan 2-0 Feyenoord (AC Milan avança com vitória agregada de 2-1)

Acreditamos que o Milan será capaz de superar o Feyenoord, vencendo por 2 a 0 e avançando para as oitavas de final da Liga dos Campeões. A força da equipe jogando em casa e a qualidade do elenco de Conceição deverão ser suficientes para garantir a classificação, apesar das dificuldades enfrentadas no primeiro jogo.

Onde Assistir

Este jogo de volta será transmitido ao vivo pelos canais de esportes, com horário ajustado para Brasília, sendo uma excelente oportunidade para acompanhar uma das competições mais emocionantes do futebol europeu.

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 13h30 , 14h45 ou 17h (horário de Brasília).

