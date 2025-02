Itinerância Bubuia: Boa Vista recebe exposição gratuita de artes da Bienal das Amazônias

Obras de Anita Ekman – Foto: Nailana Thiely



Boa Vista será a quarta cidade a receber a Itinerância Bubuia da 1ª Bienal das Amazônias. O Vernissage ocorrerá na noite desta sexta-feira, 21, no Teatro Municipal. Com obras de artistas que carregam a Amazônia em sua arte, a exposição contempla 37 obras de nove artistas da Amazônia brasileira e internacional. Ela seguirá aberta ao público até o dia 25 de abril, de segunda a sábado, das 08h às 19h.

As itinerâncias da Bienal das Amazônias já percorreram Marabá (PA), Canaã dos Carajás (PA) e São Luís (MA). A curadora, Vânia Leal, explica que em cada território visitado são alinhados caminhos relacionais de arte e vida num processo dinâmico.

“O processo expositivo segue o desenho da expografia da Bienal, assim como uma relevância cultural, artística e social tão necessária que só a arte provoca e convoca”, ressalta.

Em Boa Vista, o público poderá explorar os elementos visuais, bem como interagir com os artistas das diferentes Amazônias, além de participar de programações semanais.

Vânia Leal conta que o recorte curatorial para esta Itinerância também dialoga com artistas que evocam a riqueza cultural de Roraima. “Provocamos um diálogo com as obras dos “Desenhos Yanomami”, pensados por Claudia Andujar. Outra artista também é Anita Ekman que integra a série “Ocre”, em que a artista desenvolve trabalhos baseados na arte rupestre, pré-colonial e história da floresta tropical”, destaca. “Entretanto, outros diálogos também compõem o diálogo curatorial como por exemplo: cenas ligadas às tradições culturais e as vivências cotidianas das populações ribeirinhas através da fotografia de Elza Lima”, acrescenta.

Sobre a Bienal das Amazônias

A Bienal das Amazônias é instituição de arte, nascida no Sul Global, que tem como premissa o deslocamento do debate sobre as artes e seus potenciais enquanto ferramenta geradora de transformação econômica e social, dos eixos dominantes do mercado das artes, devolvendo o protagonismo à Amazônia desde as Amazônias.

Para tanto, desenvolve programas que possibilitem a amplificação dos temas relevantes para as comunidades que constituem este amplo território. Sempre norteados pela equidade de gênero, justiça social, democratização de acesso aos bens culturais, comprometidos com o desenvolvimento economicamente sustentável da região.

Fonte: Da Redação