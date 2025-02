Palpites ASA x Atlético-GO , Escalações, Onde assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (19/02)

O jogo entre ASA x Atlético-GO marcado para acontecer nesta HOJE às 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Asa que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Onde assistir Futebol grátis

ASA x Atlético-GO: Duelo Decisivo pela Copa do Brasil 2025

Na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), o Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, será palco de um confronto decisivo entre ASA-AL e Atlético-GO, válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. O vencedor do duelo avançará para a segunda fase, enfrentando Jequié-BA ou Retrô-PE Fonte Tv Tribuna PE.

Força da Torcida Local

O ASA-AL chega embalado após uma vitória importante sobre o CSA no Campeonato Alagoano, o que aumentou a confiança do time. O técnico Ranielle Ribeiro aposta no apoio da torcida alvinegra para garantir a classificação, especialmente jogando em casa. “Nossa torcida vai nos ajudar a brigarmos por essa passagem de fase na Copa do Brasil”, afirmou Ribeiro, destacando a importância da presença da torcida no jogo decisivo.

Os ingressos para o jogo já estão à venda com preços acessíveis, variando entre R$ 20 para a arquibancada inferior e R$ 50 para a superior. Sócios do clube têm entrada garantida através do site oficial do ASA.

Favoritismo do Atlético-GO

Por outro lado, o Atlético-GO, apesar de jogar fora de casa, conta com o bom momento do atacante William Pottker, que já marcou dois gols no Campeonato Goiano e se tornou um dos principais destaques do time. Pottker está confiante para o duelo e acredita que o Dragão sairá com a vitória e a classificação. “Esperamos fazer um jogo competitivo e sair com a classificação dentro dos 90 minutos”, declarou o atacante.

O técnico Rafael Guanaes, por sua vez, ressaltou a evolução do time e a confiança necessária para o confronto. “Sabemos que o cenário será adverso, mas vamos fazer o nosso melhor”, afirmou Guanaes, ciente da importância de um bom desempenho para conquistar a classificação.

Ficha Técnica:

Data : 19/02/2025

: 19/02/2025 Horário : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) Estádio : Coaracy da Mata Fonseca, Arapiraca (AL)

: Coaracy da Mata Fonseca, Arapiraca (AL) Árbitro : Edina Alves Batista (SP)

: Edina Alves Batista (SP) Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

Prováveis Escalações:

ASA-AL:

Matheus; Paulinho, Zulu, Jan Pieter e Charles; Tibiri, Fabrício e Sammuel; Keliton, Júnior Viçosa e Thiago Alagoano.

Técnico: Ranielle Ribeiro

Atlético-GO:

Ronaldo; Raí Ramos (Marcinho), Alix Vinícius, João Maistro (Pedro Henrique) e Guilherme Romão; Willian Maranhão, Rhaldney e Shaylon; Marcelinho, Caio Dantas e William Pottker.

Técnico: Rafael Guanaes

Conclusão

Com o clima de decisão, este promete ser um jogo equilibrado, com o ASA contando com o apoio de sua torcida para surpreender o Atlético-GO, que busca impor seu favoritismo. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis, o que promete ainda mais emoção para os fãs de futebol.

Análise de Dados

