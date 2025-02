IFSP abre inscrições para avaliação presencial de Língua Portuguesa para estrangeiros, imigrantes e refugiados – IFSP

Provas serão aplicadas nos campi de Sorocaba, Guarulhos e Campinas no primeiro semestre de 2025

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PRX) e a Coordenadoria de Relações Internacionais (Arinter-CRI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), por meio do Edital Nº 3/2025 – PRX-RET/RET/IFSP, abriram inscrições para a avaliação presencial de Língua Portuguesa voltada para estrangeiros, imigrantes e refugiados. As provas serão realizadas no primeiro semestre de 2025 nos campi do IFSP em Sorocaba, Guarulhos e Campinas.

A iniciativa busca avaliar a compreensão, interpretação e comunicação básica dos participantes que concluíram cursos de Português como Língua Adicional oferecidos pelo IFRS na modalidade EaD ou on-line. A exigência de pelo menos uma avaliação presencial está prevista na Portaria nº 623/2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, relacionada aos processos de naturalização.

Quem pode participar?

Podem se inscrever candidatos que tenham finalizado um dos cursos de Língua Portuguesa ofertados pelo IFRS. Caso ainda não tenham concluído um curso, há opções disponíveis que possibilitam a participação na avaliação presencial.

Os cursos que habilitam para a prova presencial são:

Para aqueles que já são fluentes em português, recomenda-se a realização dos cursos online disponíveis na plataforma Aprenda Mais, que também são aceitos para a prova presencial:

Esses cursos são oferecidos na modalidade online sem tutoria, permitindo matrícula a qualquer momento, com prazos detalhados na plataforma.

Como se inscrever

Os interessados devem se inscrever pelo formulário eletrônico disponível neste link. No ato da inscrição, é necessário anexar documentos como Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou protocolo da Polícia Federal, além do certificado do curso de Língua Portuguesa realizado no IFRS.

As inscrições seguem o cronograma estipulado e poderão ser encerradas antes do prazo caso todas as vagas sejam preenchidas. Apenas a última inscrição enviada será considerada em caso de múltiplos registros pelo mesmo candidato.

Locais e datas das provas

As avaliações serão aplicadas nas seguintes datas e locais:

As provas serão aplicadas nos campi do IFSP, nas datas disponibilizadas abaixo:

CAMPUS DO IFSP INSCRIÇÕES DATA HORÁRIO VAGAS IFSP SOROCABA – Rua Nhonhô Pires, 250 – Bairro Vila Lucy | Sorocaba – SP – Cep 18043-060 19 de fevereiro até 07 de março de 2025 15/03/2025 10 horas 15 vagas IFSP GUARULHOS – Av. Salgado Filho, 3501 – Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP, 07115-000 19 de fevereiro até 14 de março de 2025 22/03/2025 10 horas 15 vagas IFSP CAMPINAS – Rua Heitor Lacerda Guedes, 1000 – Cidade Satélite Íris, Campinas/SP, 13059-581 19 de fevereiro até 21 de março de 2025 29/03/2025 10 horas 15 vagas IFSP SOROCABA – Rua Nhonhô Pires, 250 – Bairro Vila Lucy | Sorocaba – SP – Cep 18043-060 19 de fevereiro até 04 de abril de 2025 12/04/2025 10 horas 15 vagas

Os candidatos deverão escolher apenas um campus para realizar a prova, sem possibilidade de alteração após a inscrição.

Estrutura da prova

A avaliação terá duração máxima de duas horas e será composta por quatro partes: compreensão auditiva, compreensão leitora, expressão escrita e expressão oral. A prova oral será gravada e poderá ser realizada em dupla ou em pequenos grupos, a critério da organização.

Os participantes devem comparecer ao local de prova com pelo menos 15 minutos de antecedência e portar documento de identificação com foto, cópia do certificado do curso realizado, além de caneta esferográfica azul ou preta de material transparente. Dicionários impressos serão permitidos apenas para as partes de compreensão leitora e expressão escrita, desde que não contenham anotações.

Resultados e declaração de participação

O resultado da avaliação será divulgado conforme o cronograma do edital. Para ser aprovado, o candidato deverá obter, no mínimo, 70% de aproveitamento na prova. Os participantes que desejarem contestar o resultado poderão solicitar revisão dentro de 48 horas após a publicação dos resultados.

As declarações de realização da prova presencial serão enviadas por e-mail e também poderão ser retiradas no campus onde a prova foi realizada, dentro do prazo de 30 dias após a avaliação.

Antes de realizar a inscrição, o candidato deve ler atentamente o edital completo e providenciar os documentos necessários e em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail .