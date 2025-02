Indivíduos armados são identificados em fluxo pelo CSI

Paula Paz





O Centro de Segurança e Inteligência (CSI) de São José dos Campos, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar, identificou e deteve indivíduos armados em diferentes regiões da cidade durante o fim de semana. As operações contaram com monitoramento em tempo real e abordagens estratégicas das equipes de segurança.

Região Leste

No sábado, uma denúncia via 190 alertou sobre uma aglomeração e briga na Praça 1º de Maio, no bairro Novo Horizonte. O CSI iniciou o monitoramento e acionou as equipes do Grupo Tático com Moto (GTAM), que localizaram os suspeitos. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo dentro do veículo. Os indivíduos foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

Região Sul

Na madrugada de domingo, no bairro Campo dos Alemães, as câmeras do CSI flagraram um homem armado. As informações foram transmitidas às viaturas da GCM e da Polícia Militar, que localizaram e abordaram o suspeito. Com ele, foi encontrada uma arma de fogo. O homem foi levado à CPJ e permaneceu preso.

Ainda no mesmo bairro, outra ocorrência envolveu dois indivíduos em uma motocicleta, um deles portando um revólver. O CSI acompanhou a movimentação e repassou as informações às equipes do GTAM, que interceptaram a dupla. O caso foi registrado na CPJ, onde o suspeito ficou à disposição da Justiça.

Com tecnologia de ponta e atuação estratégica, as Forças de Segurança realizaram abordagens rápidas e eficientes, garantindo mais proteção à população. As ações resultaram na apreensão de armas e na prisão dos suspeitos, reforçando o compromisso da cidade com a segurança e a prevenção da criminalidade.



