Palpites Sergipe x Ceará , Escalações, Onde assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (19/02)

Por MRNews



O jogo entre Sergipe x Ceará marcado para acontecer nesta HOJE às 20 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Sergipe que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias de Sergipe

Sergipe x Ceará: Jogo da Copa do Brasil será sem torcida; Entenda o motivo

Nesta quarta-feira (19), a Arena Batistão, em Aracaju, será palco de um confronto importante pela primeira fase da Copa do Brasil entre Sergipe e Ceará, porém, o jogo terá um cenário inusitado: os portões estarão fechados para o público. A razão para essa medida vem de uma punição imposta ao clube sergipano em 2023, após um incidente envolvendo o então presidente da equipe, Ernan Sena conforme site de notícias de futebol.

Naquele ano, após a eliminação do Sergipe para o Botafogo na competição, Ernan Sena agrediu o árbitro Bráulio Silva Machado e o assistente Henrique Neu. O ato de violência ocorreu no momento em que o time sergipano se viu prejudicado por um gol do Botafogo marcado aos 54 minutos do segundo tempo, após uma sequência de escanteios que geraram revolta na equipe. O gol foi decisivo para a eliminação do Sergipe, pois, de acordo com o regulamento da época, o empate classificava o time visitante.

Como resultado, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) suspendeu o presidente Ernan Sena por 240 dias, aplicou uma multa de R$ 20 mil ao clube e determinou a perda de dois mandos de campo, ou seja, o Sergipe deve jogar com os portões fechados. Essa punição será cumprida já neste jogo contra o Ceará.

Embora o Sergipe tenha solicitado ao STJD a liberação para a entrada de mulheres e crianças sem a cobrança de ingressos, ainda não houve uma resposta. O time sergipano, que não participou da edição de 2024 da Copa do Brasil, tentará reverter essa situação no tribunal.

O jogo entre Sergipe e Ceará será às 20h (horário de Brasília) e, de acordo com o novo regulamento da Copa do Brasil, em caso de empate, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis, sem mais vantagens para o time visitante.

Essa partida marca o início da jornada de ambas as equipes na competição, e os torcedores, embora impedidos de comparecer ao estádio, poderão acompanhar tudo de perto pela televisão ou outros meios de transmissão.

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net