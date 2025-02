PALPITES The Strongest x Bahia Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (18/02), ESCALAÇÕES

O jogo entre The Strongest x Bahia acontece Hoje (18/02) às 21h30 hs. O mandante da partida Strongest QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

The Strongest x Bahia: Onde Assistir e Horário do Jogo da Libertadores

O jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores 2025 entre The Strongest e Bahia acontece nesta terça-feira (18/02), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Ambas as equipes garantiram sua vaga diretamente para esta fase do torneio, sem precisar disputar a primeira etapa.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+, plataforma de streaming que detém os direitos de transmissão.

Escalações

Confira as possíveis escalações para o confronto:

The Strongest : Alejandro Torres; Pablo Pedraza, Daniel Lino, Martin Chiatti e Álvaro Guiroga; Victor Cuéllar, John García e Dilan Saavedra; José Flores, Juan Godoy e Sebastián Guerrero. Técnico: Antônio Carlos.

: Alejandro Torres; Pablo Pedraza, Daniel Lino, Martin Chiatti e Álvaro Guiroga; Victor Cuéllar, John García e Dilan Saavedra; José Flores, Juan Godoy e Sebastián Guerrero. Técnico: Antônio Carlos. Bahia: Dênis Júnior; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Contexto da Partida

O The Strongest, que ficou em segundo lugar no Campeonato Boliviano, chega para o confronto com o objetivo de aproveitar o fator casa. Já o Bahia, que se classificou pela oitava posição no Campeonato Brasileiro, tenta surpreender fora de casa, contando com um elenco talentoso e comandado pelo técnico Rogério Ceni.

A partida promete ser uma grande disputa, com ambos os times focados em conquistar um bom resultado para a partida de volta, que será disputada no Brasil.

Fique ligado para mais atualizações e acompanhe o jogo ao vivo no Paramount+!

**Hashtags: #Libertadores #Palestino #Millonarios #Futebol #galo #Peñarol #Palestino #huachipato #deportivitachira #nacional #thestrongest #Flamengo #Bolivar #Alianzalima #colocolo #palmeiras #botafogo #ldu #rosariocentral #Grêmio #estudiantes