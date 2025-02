Municípios catarinenses se preparam para a realização das Conferências das Cidades

A Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) realizou o 3º Encontro com os Pontos Focais Municipais, com a participação de 118 servidores municipais e representantes das associações de municípios. A reunião, realizada na última quarta-feira, 12, de forma online, é uma etapa importante de preparação para as Conferências Municipais da Cidades com prazo de realização previsto até 30 de abril.

O secretário do Planejamento, Edgard Usuy, fez a abertura do evento, recepcionou as pessoas presentes e agradeceu por toda a mobilização. Ainda, mencionou a fala do governador Jorginho Mello sobre a importância de iniciativas como essas, de encontros, ações e Conferências Municipais e Estadual, que vão servir de subsídios para uma série de decisões para projetar e levar Santa Catarina ao patamar desejado.

Usuy é o presidente da Comissão Organizadora da Conferência Estadual das Cidades de Santa Catarina, que acontece em Florianópolis, de 10 a 12 de junho de 2025

Na sequência, a gerente de Planejamento Urbano e Territorial da Seplan, Clodine Ribeiro Alves, passou a palavra para apresentação dos integrantes da Comissão Organizadora Estadual e prosseguiu com a apresentação das principais etapas para a realização das Conferências

O evento também contou com o lançamento da Cartilha Estadual, a qual contém os passos necessários para a organização, realização e validação das Conferências Municipais das Cidades. Ao final das atividades, houve espaço para perguntas e comentários dos participantes.

A Cartilha reúne as principais informações necessárias para que os municípios catarinenses organizem suas Conferências

O vídeo de gravação do 3º Encontro com os Pontos Focais Municipais, bem como outros materiais relacionados à realização das Conferências das Cidades estão disponíveis na Biblioteca ReDUS, neste link.

Em caso de dúvidas, a orientação é entrar em contato pelo e-mail: conferenciacidades@seplan.sc.gov.br.