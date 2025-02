Urbam informa sobre destinação de resíduos da construção civil

Posted on

Iniciativa faz parte do programa Favela com Dignidade – Divulgação A Prefeitura do Rio leva, neste sábado (9/11), o programa Favela com Dignidade ao Condomínio Parque Carioca, no bairro Camorim, na Zona Oeste. A ação integrada, coordenada pela Secretaria de Ação Comunitária, contará com a presença de secretarias e órgãos municipais. O atendimento será das […]