PALPITES Alianza Lima x Boca Juniors Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (18/02), ESCALAÇÕES

O jogo entre Alianza Lima x Boca Juniors acontece Hoje (18/02) às 21h30 hs. O mandante da partida Alianza QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Alianza Lima x Boca Juniors: Onde Assistir, Escalações e Análise do Jogo da Libertadores

Na próxima terça-feira (18/02), Alianza Lima e Boca Juniors se enfrentam em mais um grande duelo da Taça Conmebol Libertadores 2025, válido pela segunda fase da competição. A partida será realizada no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, Peru, com início às 21h30 (horário de Brasília). Ambas as equipes buscam avançar para a próxima fase e contar com uma vitória significativa para levar vantagem no jogo de volta.

Onde Assistir

O jogo entre Alianza Lima e Boca Juniors poderá ser acompanhado ao vivo através de plataformas de streaming e emissoras de TV com os direitos de transmissão da competição. Fique atento aos canais que transmitem a Taça Libertadores em sua região para não perder nenhum lance.

Como Chegam para o Jogo

Alianza Lima vem com a missão de mostrar sua força diante de uma das equipes mais tradicionais da América do Sul, o Boca Juniors. O time peruano buscará aproveitar o apoio de sua torcida para superar o gigante argentino. Com bons números recentes na competição, o Alianza tem se destacado pela disciplina e a força de seu elenco, especialmente no aspecto defensivo.

Por outro lado, o Boca Juniors chega com grande confiança, ciente de sua força no torneio. Apesar de algumas oscilações, o time argentino sempre é uma ameaça forte e busca a vitória fora de casa para garantir uma vantagem na partida de volta. O Boca possui uma média de 8,5 finalizações por jogo, mostrando seu poder ofensivo.

Últimos Jogos e Números

Aqui estão alguns números das duas equipes na competição:

Alianza Lima : Média de finalizações : 5,5 Média de escanteios : 2,5 Média de cartões amarelos : 2,5 Expulsões : 0

: Boca Juniors : Média de finalizações : 8,5 Média de escanteios : 5,5 Média de cartões amarelos : 2,5 Expulsões : 0

:

Expectativa do Jogo

Com um histórico de vitórias expressivas na competição, o Boca Juniors chega como favorito, mas o Alianza Lima promete complicar a vida do time argentino, especialmente atuando em casa. A expectativa é de um jogo bem equilibrado, com bastante disputa pelo controle do meio-campo, e as equipes devem buscar os contra-ataques rápidos.

O jogo promete ser intenso e decisivo para a sequência das duas equipes na Libertadores. Quem sairá vencedor neste confronto e garantirá um passo importante para a classificação? Fique ligado para acompanhar todos os detalhes!

Data e Horário:

Data : 18/02/2025

: 18/02/2025 Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Não perca a chance de assistir a este grande embate da Libertadores e confira as principais jogadas e momentos desse confronto histórico!

