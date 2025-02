PALPITES Universidad Central x Corinthians Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (19/02), ESCALAÇÕES

Por MRNews



O jogo entre Universidad Central x Corinthians acontece Hoje (19/02) às 21h30 hs. O mandante da partida Alianza QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Universidad Central x Corinthians: Onde Assistir, Horário, Escalações e Informações da Partida pela Copa Libertadores

Na próxima quarta-feira, 19 de fevereiro, o Corinthians inicia sua trajetória na Copa Libertadores 2025, enfrentando o Universidad Central da Venezuela pela segunda fase da competição. A partida será realizada no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, a partir das 21h30 (horário de Brasília). O confronto de ida será crucial para as aspirações do Timão, que busca garantir a classificação para a próxima etapa.

Informações do Jogo:

Data: 19 de fevereiro de 2025 (quarta-feira)

19 de fevereiro de 2025 (quarta-feira) Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas, Venezuela

Estádio Olímpico de la UCV, Caracas, Venezuela Competição: Copa Libertadores – Segunda Fase

Copa Libertadores – Segunda Fase Arbitragem: Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai) Auxiliares: Carlos Barreiro e Andres Nievas (Uruguai) VAR: Antonio Garcia (Uruguai)



Onde Assistir: A partida entre Universidad Central e Corinthians poderá ser acompanhada por diferentes plataformas:

Bolavip Brasil: O site transmitirá a partida em tempo real.

O site transmitirá a partida em tempo real. ESPN: Canal fechado com transmissão ao vivo.

Canal fechado com transmissão ao vivo. Disney+: Plataforma de streaming que exibirá o jogo.

Prováveis Escalações:

Universidad Central (VEN): Miguel Silva; Melendez, Maicol Ruiz, Carrillo e Simarra; Cuesta, Gonzalez, Granko e Zapata; Solé, Charles Ortiz. Técnico: Daniel Sasso.

Miguel Silva; Melendez, Maicol Ruiz, Carrillo e Simarra; Cuesta, Gonzalez, Granko e Zapata; Solé, Charles Ortiz. Técnico: Daniel Sasso. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Expectativas para o Confronto: Este será o primeiro embate entre as duas equipes na história da Libertadores. O Corinthians, favorito para a partida, vem de boas atuações e tem o objetivo claro de superar a fase preliminar para garantir uma vaga nos grupos da competição. Já o Universidad Central, por sua vez, promete dificultar as coisas em casa, contando com o apoio de sua torcida.

O jogo de volta está agendado para a próxima terça-feira, 26 de fevereiro, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30, e promete ser uma decisão importante para ambos os times.

Próximos Desafios: Em caso de classificação, o Corinthians enfrentará o vencedor do confronto entre Barcelona ou El Nacional, do Equador, na terceira fase da competição. O time paulista segue firme em busca do título que lhes garantiria um novo impulso em sua trajetória internacional.

Fique ligado em todas as atualizações do jogo e acompanhe as emoções da Copa Libertadores!

Não perca a chance de assistir a este grande embate da Libertadores e confira as principais jogadas e momentos desse confronto histórico!

**Hashtags: #Libertadores #Palestino #Millonarios #Futebol #galo #Peñarol #Palestino #huachipato #deportivitachira #nacional #thestrongest #Flamengo #Bolivar #Alianzalima #colocolo #palmeiras #botafogo #ldu #rosariocentral #Grêmio #estudiantes