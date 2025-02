AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2025. – Prefeitura Municipal de Bonito

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através do pregoeiro, torna público, a quem possa interessar, a comunicação da suspensão do Pregão Eletrônico n° 01/2025, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de seguro de vida e acidentes pessoais do tipo coletivo para os turistas visitantes durante a sua permanência nos atrativos de turismo no município de Bonito/MS, publicado no Diário Oficial do Estado nº 11.749, do dia 18 de fevereiro de 2025, página 313 e no Diário Oficial dos Municípios nº 3782, do dia 18 de fevereiro de 2025, páginas 190 e 191, para correção do edital e dos documentos que o compõem.

Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2025.

José Eduardo Mündel

Pregoeiro