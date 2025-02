Cícero Lucena autoriza pavimentação de mais seis ruas em Muçumagro e destaca mais de R$ 10 milhões investidos no bairro

No bairro de Muçumagro, a Prefeitura de João Pessoa está avançando para deixar todas as ruas calçadas, além de avançar com asfalto em vias principais para melhorar a mobilidade urbana. Já são mais de R$ 10 milhões investidos e, nesta quarta-feira (19), o prefeito Cícero Lucena autorizou o início das obras de pavimentação em mais seis ruas, com drenagem, calçadas padronizadas, acessibilidade e piso tátil.

“O nosso esforço, toda a nossa luta, a nossa vontade de fazer o bem, de cuidar bem da nossa cidade, de melhorar a vida das pessoas. Então, temos que agradecer por estarmos no caminho certo, fazer essa cidade mais justa, mais humana, mais solidária e mais inclusiva. Vamos juntos porque João Pessoa merece. “São mais seis ruas, com infraestrutura completa, avançando para deixar esse bairro totalmente pavimentado, assim como toda a cidade”, projetou o prefeito.

Fazendo história – O secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, informou que as obras já começam de imediato, a partir da topografia para, em seguida, os trabalhos de pavimentação. “A população recebendo muito bem esse benefício, padronização das calçadas, pavimentação com drenagem e, com certeza, até o final de gestão do prefeito Cícero, o compromisso será cumprido, porque João Pessoa vai ser a primeira capital do Nordeste totalmente pavimentada”, afirmou o secretário.

População celebra – A dona de casa Lucimar Meireles reside na Rua das Acerolas há décadas. Durante a solenidade, ele agradeceu o olhar da Prefeitura, de chegar onde nenhuma outra gestão havia chegado para colocar fim nos transtornos enfrentados pelos moradores diariamente. “Aqui é muita dificuldade – de buraco a lama, de poeira e alagamento. Graças a Deus, assim como chegou em outros bairros, o prefeito tá trazendo a pavimentação aqui para a gente”, celebrou.

Minha rua calçada – A Prefeitura avança com o maior programa de pavimentação da história com transparência, dando a oportunidade da população acompanhar a evolução das obras, informações sobre investimentos e se uma via específica já consta na programação através da plataforma Minha Rua Calçada, no site da prefeitura.

De acordo com a Seinfra, as ruas que possuem equipamentos comunitários, como escolas, praças, USF, cemitério, igrejas, entre outras. Além de vias que ligam bairros, proporcionando mobilidade, complemento de ruas, no caso de vias que foram parcialmente pavimentadas por gestores anteriores, causando transtornos aos moradores.

Confira a relação das ruas contempladas, nesta ordem de serviço:

Rua das Acerolas, Rua Carlos Antônio de Lima, Rua das Jaqueiras, Gizelda Ribeiro de Souza, Josué Henrique Xavier e Maria Ana Nunes

Evolução de Muçumagro no programa de pavimentação:

18 ruas já inauguradas

18 ruas contratadas

6,6 quilômetros de vias pavimentadas

31 ruas para ficar 100% pavimentado