O jogo entre São Raimundo-RR x Grêmio marcado para acontecer nesta HOJE às 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem São Raimundo que vai buscar a vitória em seus domínios.

São Raimundo-RR x Grêmio: Onde Assistir ao Vivo, Horário, Palpites e Prováveis Escalações do Jogo da Copa do Brasil

O Grêmio enfrenta o São Raimundo-RR nesta quarta-feira (19), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista, Roraima, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo, que terá a presença de pouco mais de 4,5 mil pessoas no Canarinho, será crucial, pois a vaga é decidida em jogo único. Caso haja empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis, diferentemente da edição passada, onde o time melhor classificado tinha a vantagem do empate.

Onde Assistir a São Raimundo-RR x Grêmio

O jogo será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Amazon Prime Video. Fãs poderão acompanhar o confronto entre as duas equipes diretamente do conforto de suas casas.

Palpites para o Jogo:

André Donke : São Raimundo-RR 0 x 2 Grêmio

: São Raimundo-RR 0 x 2 Grêmio Jailson Vilas Boas : São Raimundo-RR 0 x 4 Grêmio

: São Raimundo-RR 0 x 4 Grêmio Ubiratan Leal: São Raimundo-RR 1 x 4 Grêmio

Prováveis Escalações:

O Grêmio vem de um empate na última rodada do Campeonato Gaúcho contra o Ypiranga, poupando seus principais jogadores. Para o duelo contra o São Raimundo, o time gaúcho irá com força máxima, apesar do desfalque do atacante Cristian Pavón, que está lesionado. A estreia de novos jogadores como o lateral Lucas Esteves e o atacante Francis Amuzu também é aguardada segundo site de notícias de Limeira.

Provável Escalação do Grêmio:

Titulares: Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuellar e Villasanti; Edenílson, Franco Cristaldo e Francis Amuzu; Braithwaite.

Do lado do São Raimundo-RR, o time já jogou três partidas nesta temporada, todas pela Copa Verde, e segue sem disputar o Campeonato Roraimense. A equipe venceu duas e empatou uma das partidas. A formação da equipe é um misto de jogadores com experiência e jovens talentos, que buscam surpreender o Grêmio.

Provável Escalação do São Raimundo-RR:

Titulares: Carlos Henrique; Luã, Guigi, Vera Cruz e Maicon; Belão, Jeff Silva e Wendell; Guilherme, Railson e Kantê.

Arbitragem:

A arbitragem será comandada por Gustavo Ervino Bauermann, de Santa Catarina, que será auxiliado por Gizeli Casaril e Bruno Muller, também de SC.

Com um time recheado de estrelas, o Grêmio entra como favorito para a partida. No entanto, o São Raimundo-RR, apesar de ser considerado o azarão, tem a vantagem de jogar em casa e buscará surpreender com apoio da sua torcida. A expectativa é de um confronto equilibrado e cheio de emoções.

Análise de Dados

