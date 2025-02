PAT e CIEE oferecem 319 vagas de estágio e de aprendizagem

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Nesta quinta-feira (20), jovens e estudantes de São José dos Campos poderão se inscrever para oportunidades de estágio e de aprendizagem que serão oferecidas durante a maratona de vagas promovida pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) em parceria com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

Estarão disponíveis um total de 319 vagas, sendo 206 para estágio em diversas áreas e outras 113 oportunidades na categoria jovem aprendiz.

A maratona ocorre entre às 9h e 15h e será presencial. Funcionários do CIEE estarão na unidade do PAT para realizar as entrevistas com os interessados.

Para construir o perfil pessoal, é recomendado que os jovens tenham em mãos um comprovante de residência (que pode estar no nome dos pais ou parentes próximos), além de RG e CPF.

De acordo com levantamento do CIEE, as áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: administração, direito, marketing, contabilidade, construção civil, tecnologia e comunicação social. Já em aprendizagem, os cursos de capacitação com maior volume de vagas são para as áreas de administração, vendas, varejo, logística e produção.

O PAT está localizado na Praça Afonso Pena, 175, no centro de São José. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos os serviços são gratuitos.



