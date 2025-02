Sisu 2025: confira os convocados da 2º Chamada – IFSP

Matrículas de convocados na 2ª chamada seguem até 18/02; interessados em vagas da 3ª chamada devem manifestar interesse até 20/02

Atualização em 14/02

2ª chamada:

O IFSP divulgou, no dia 14 de fevereiro, a relação dos candidatos convocados na lista de espera (2ª chamada) do Sisu.

Acesse aqui a relação dos convocados pela lista de espera.

Esses candidatos devem realizar a matrícula online entre os dias 14 e 18 de fevereiro. O candidato poderá realizar a alteração dos seus dados, apenas quando esta for solicitada, após a análise da matrícula pelo campus, até o dia 19 de fevereiro de 2025.

Acesse as orientações para matrícula aqui.

3ª chamada:

Os candidatos que não foram convocados para realizar a matrícula pela Lista de Espera (2ª chamada) do Sisu no IFSP, e que tenham interesse nas vagas remanescentes disponíveis para a 3ª chamada do Sisu no IFSP, deverão manifestar novamente o interesse por essas vagas.

O período para manifestar interesse nas vagas remanescentes para a 3ª chamada do Sisu no IFSP será de 14 a 20 de fevereiro de 2025.

Para manifestar interesse nas vagas da 3ª chamada, o candidato deverá acessar o portal de processos seletivos do IFSP: (https://processoseletivo. ifsp.edu.br/), e realizar o login na plataforma usando sua conta do gov.br ou criar uma conta na própria plataforma, conforme explicado no Anexo I deste documento.

Candidatos que não manifestarem interesse nas vagas da 3ª chamada, no período de 14 a 20 de fevereiro de 2025, serão automaticamente desclassificados do processo, sem direito a recurso.

Documentos:

Manifestação de interesse nas vagas da 3ª chamada do Sisu no IFSP – 14 a 20/02/2025

Anexo I – Tutorial para manifestação de interesse em 3ª chamada

Os resultados das chamadas, bem como as orientações para matrícula e para manifestação de interesse nas vagas estão disponíveis aqui.



Atualização em 12/02:

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) divulgou as informações sobre as convocações da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2025. As possíveis relações de candidatos convocados na 2ª chamada serão publicadas no dia 14 de fevereiro de 2025, nos endereços eletrônicos oficiais do IFSP: processoseletivo.ifsp.edu.br e ifsp.edu.br. Após a divulgação, os candidatos convocados terão até o dia 18 de fevereiro de 2025 para realizar suas matrículas.

Caso seja necessário corrigir ou atualizar dados cadastrais, o candidato poderá fazer a alteração após a análise da matrícula pelo campus, desde que solicitado, até o dia 19 de fevereiro de 2025. É importante que os candidatos fiquem atentos à documentação exigida para a matrícula, que será informada no momento da convocação.



Atualização em 29/01:



Os candidatos podem conferir a relação dos candidatos convocados para matrícula na chamada regular – 1ª chamada, as informações contidas também pode ser conferida no documento disponibilizado pelo MEC.

Atualização em 28/01:

A Lista de Selecionados na Chamada Regular foi publicada no dia 27 de janeiro de 2025, no site sisu.mec.gov.br/#/selecionados. Para saber se você foi selecionado na Chamada Regular, acesse o link, preencha o nome da instituição como “IFSP”, clique em “Pesquisar”, e faça o download do arquivo gerado; confira no arquivo baixado no seu computador se seu nome consta na lista.

As matrículas ocorrerão de 30/01/2025 a 03/02/2025, em todos os campi do IFSP, conforme as instruções do documento de orientações para matrícula on-line. Atenção aos prazos e documentos necessários!

Os candidatos não selecionados nesta chamada regular devem fazer a manifestação na lista de espera pelo Portal Acesso Único acessounico.mec.gov.br/sisu até o dia 31/01/2025.

Já está publicado o Edital nº 35/2024, do Ministério da Educação (MEC), que torna públicos os critérios e o cronograma do processo seletivo de 2025 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no período de 17 a 21 de janeiro de 2025. O resultado da chamada regular será divulgado dia 26 de janeiro, no Portal Único de Acesso.

Para se inscrever no processo seletivo do Sisu 2025 é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo, tenha participado da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tenha zerado a prova de redação, conforme a Portaria MEC nº 391/2002. É vedada a inscrição para quem declarou ter participado do Enem 2024 na condição de treineiro, ou seja, quem participou do exame para fins de autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicaram, nesta segunda-feira, 13 de janeiro, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. As notas individuais estão disponíveis na Página do Participante.

Em 2025, a edição do Sisu terá somente uma etapa de inscrição de candidatos para as vagas ofertadas pelas instituições participantes. Com isso, os inscritos podem disputar as vagas ofertadas para o ano inteiro, participando da seleção uma única vez. Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular como por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está ofertando 5.675 vagas, em 141 cursos superiores distribuídos em 32 campi por todo o estado: Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Matão, Piracicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano e Votuporanga.

Classificação – Todos os candidatos inscritos no Sisu serão classificados conforme o seu desempenho no Enem 2024, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, é prevista a reserva de vagas ofertadas pela Lei de Cotas. O objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao ensino superior.

A oferta de vagas reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Todas as instituições de educação superior participantes do Sisu 2025 adotarão os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Lista de espera – A lista de espera poderá ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, entre elas o IFSP, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31 de janeiro, também pelo Portal Acesso Único.

Sisu – O Sistema de Seleção Unificada foi instituído pela Portaria Normativa nº 2, de 26 de janeiro de 2010, e atualmente está regulamentado pela Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012. O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior do Brasil que aderiram ao processo seletivo vigente. A maioria das instituições participantes são da rede federal de ensino superior, com destaque para universidades e institutos federais.

Confira as vagas ofertadas no IFSP.

Cronograma completo

Inscrição: 17 a 21/01

Chamada regular: 27/01

Matrícula on-line : 30/01/2025 a 03/02/2025 *

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31/01/2025 *

Divulgação dos convocados em lista de espera: 14/02/2025

Prazo para matrícula dos convocados em lista de espera: 14 a 18/02/2025

Prazo para corrigir ou atualizar dados cadastrais: até 19/02/2025

Prazo para manifestação de interesse nas vagas remanescentes da 3ª chamada: 14 a 20/02/2025

* a mudança de datas se deveu ao fato da instituição ter recebido o banco de dados apenas no final dia 27/01

Com informações da Assessoria de Comunicação Social do MEC